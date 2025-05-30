Galatasaray 25. Şampiyonluğunu Kutladı

Galatasaray 25. Şampiyonluğunu Kutladı
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Trendyol Süper Lig'de üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, RAMS Park'ta düzenlediği törenle zaferini kutladı. Maçın ardından düzenlenen kutlamada, şampiyonluk kupası ve Ziraat Türkiye Kupası taraftarın önünde yükseldi.

Trendyol Süper Lig'de üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, RAMS Park'ta kutlama gerçekleştirdi.

Süper Lig'in 38. ve son haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden sarı-kırmızılılar, 2-0 kazandıkları müsabakanın ardından şampiyonluğu kutladı.

Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından orta saha yuvarlağına platform kuruldu. Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon kazandığı Süper Lig şampiyonluk kupası ve Ziraat Türkiye Kupası, platformdaki kürsülere yerleştirildi. Platform için oluşturulan kemerde 25. şampiyonluk logosu etrafında "Türkiye'nin ilk ve tek 5 yıldızlı şampiyonu" ifadeleri yer aldı.

Sırasıyla kulüp başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ yöneticileri, teknik ve idari ekip platforma geldi. Ardından teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular seçtikleri şarkılarla platforma yürüdü.

Okan Buruk, Kenan Doğulu'ya ait, "Rütbeni Bilicen" şarkısı eşliğinde platforma çıktı. Buruk'a oğlu Ali Yiğit ve eski eşi Nihan Akkuş eşlik etti. Tecrübeli teknik adam, önünde 5 yıldızlı Galatasaray logosunun olduğu tişörtle poz verdi.

Sonrasında futbolcular kendi seçtikleri parçalarla podyuma çıktı. Futbolculara eşleri ve çocukları da eşlik etti. Podyuma en son gelen kaptan Muslera, taraftara, "Her şey için teşekkürler. Sizi seviyorum." diyerek veda etti.

Tören, iki kupanın kaldırılması, konfeti, sarı-kırmızı duman ve alev şovuyla sona erdi. Kutlamada Galatasaraylı futbolcuların dans ettiği "Pode Sentar" şarkısının sahibi MC Livinho da kutlamada sahne aldı.

Galatasaray, Süper Lig kupasını 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı Miting Alanı'nda yaklaşık 700 bin taraftarının önünde kaldırmıştı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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