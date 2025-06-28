Galatasaray 25. Şampiyonluğu Bodrum'da Kutlandı

Galatasaray 25. Şampiyonluğu Bodrum'da Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki 25. şampiyonluğunu Bodrum'da kutladı. Başkan Dursun Özbek, Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in transferi üzerinde çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Taraftarlar, şampiyonluk kupasıyla bol bol fotoğraf çektirdi.

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'deki 25. şampiyonluğu, Başkan Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk'un katılımıyla Bodrum'da kutlandı. Dursun Özbek, Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in transferiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Yalıkavak Dirmil Mahallesi'ndeki bir mekanda Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından düzenlenen kutlamaya Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yanı sıra futbolculardan Kaan Ayhan, Galatasaray eski Başkanı Mehmet Cansun, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, İlçe Spor Müdürü Oktay Dumruk ve çok sayıda davetli katıldı.

Kutlamada taraftarlar lig kupası ve Türkiye Kupası ile bol bol fotoğraf çektirdi. Taraftarlar Başkan Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk'la fotoğraf çektirmek için de birbirleriyle yarıştı.

Okan Buruk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada kutlamaya katıldığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Galatasaraylı taraftarlarla geçen sene de buradaydık tekrar buradayız. Çünkü onların da bu şampiyonlukta çok büyük payları var. Onlarla birlikte güzel bir gece geçireceğiz. Hedef 26 ve şampiyonluk için tekrar burada söz vermek istiyoruz. Hazırlıklar 4 Temmuz'da başlıyor ondan sonra yeni sezona en iyi şekilde hazırlanacağız. Transferle alakalı çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda bunla ilgili çalışmaları yapacağız" diye konuştu.

Dursun Özbek: "Osimhen ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor"

Mevcut kadroyu koruyacaklarını dile getiren Dursun Özbek ise şunları söyledi:

"Çok güzel bir gece burada sarı-kırmızı renklere gönül veren kardeşlerimizle beraber 25. şampiyonluğu ve 5. yıldızı kutlayacağız. Geçen sene de gelmiştik, ondan evvel de gelmiştik, emeği geçenlere teşekkür ederim. Burası bizim uğurumuz, kutlamaları yaptıktan sonra 26. şampiyonluğumuz için çalışmalara başlayacağız. İnşallah seneye de buradayız. Osimhen ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Tabii kendisinin vereceği bir karar, onu bekliyoruz. İnşallah kadromuzu bozmadan devam ederiz. Kaleci çalışmalarımız da devam ediyor. 4-5 tane alternatif çalışmamız var. Bu sene Şampiyonlar Ligine direkt katılacağız. Galatasaray'ın misyonu Avrupa'da başarılı olmak. Bu sene hem ligi hem Avrupa'yı hem de Türkiye Kupası'nı kovalayacağız. Başarılı bir sezon geçireceğimizi umuyorum. Biz yönetim olarak arkadaşlarımla beraber elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bizim amacımız bugün burada olduğu gibi Galatasaraylıları sevince boğmak, onlarla şampiyonlukları kutlamak." - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Sakarya, Türkiye'nin ikinci metrobüs şehri olmak için gün sayıyor

Geri sayım başladı! İstanbul'un ardından ikinci şehir olacaklar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'a saldırıların yüksek maliyeti, İsrail ekonomisini zorlu bir sınavla karşı karşıya bıraktı

12 günlük savaş İsrail'i batma noktasına getirdi
Yasin Öztekin'den transfer itirafı: Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor

Yasin Öztekin açıkladı: Konuştum, Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor
Bomba iddia: ABD'den, İran'a 30 milyar dolarlık nükleer yardım

ABD'den bomba yağdırdığı İran'a 30 milyar dolarlık yardım
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu

Hükümetten kamu işçisine yaptığı ikinci zam teklifi belli oldu
Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Tatil teklifine belediyeden 'Doluyuz' yanıtı

Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Tatil teklifine belediyeden "Doluyuz" yanıtı
Kim Milyoner Olmak İster'de 80 Yaşındaki yarışmacıdan alkış toplayan başarı

80 yaşındaki yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı! İşte kazandığı para
'İş adamının oğlunun düğünü için radarlar kapatıldı' iddiasına DMM'den yanıt

"İş adamının oğlunun düğünü için radarlar kapatıldı" iddiasına yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.