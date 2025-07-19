Galatasaray, 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor
Galatasaray Futbol Takımı, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanla 2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, öğleden sonra Avusturya'ya hareket edecek.
Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar öğleden sonra Avusturya'ya hareket edecek ve yarın TSİ 20.30'da Raiffeisen Arena'da Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor