Galatasaray, 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Galatasaray Futbol Takımı, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanla 2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, öğleden sonra Avusturya'ya hareket edecek.

Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar öğleden sonra Avusturya'ya hareket edecek ve yarın TSİ 20.30'da Raiffeisen Arena'da Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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