Galatasaray, 2024-2025 Sezonunu 11 Galibiyetle Tamamladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek sezonu üst üste 11 galibiyetle tamamladı. Şampiyonluk serisini sürdüren Cimbom, son yenilgisinin ardından flaş bir çıkış yakalayarak başarılı bir dönem geçirdi.
Galatasaray, 2024-2025 sezonunu üst üste 11 galibiyet alarak tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray evinde Başakşehir ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı karşılaşmayı 2-0'lık skorla kazandı. Şampiyon Cimbom, sezonu da galibiyet serisiyle tamamladı. Aslan bu maçla birlikte üst üste 11. maçını kazandı.
Son olarak Süper Lig'de Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden Galatasaray, daha sonra ligde Samsunspor, Bodrum FK, Eyüpspor, Sivasspor, Trabzonspor, Kayserispor, Göztepe ve Kayserispor, Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe, Konyaspor ve Trabzonspor'u mağlup etti. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor