Galatasaray, 2024-2025 Sezonunu 11 Galibiyetle Tamamladı

Galatasaray, 2024-2025 sezonunu üst üste 11 galibiyet alarak tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray evinde Başakşehir ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı karşılaşmayı 2-0'lık skorla kazandı. Şampiyon Cimbom, sezonu da galibiyet serisiyle tamamladı. Aslan bu maçla birlikte üst üste 11. maçını kazandı.

Son olarak Süper Lig'de Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden Galatasaray, daha sonra ligde Samsunspor, Bodrum FK, Eyüpspor, Sivasspor, Trabzonspor, Kayserispor, Göztepe ve Kayserispor, Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe, Konyaspor ve Trabzonspor'u mağlup etti. - İSTANBUL