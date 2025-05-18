Galatasaray, 2024-2025 Sezonunda Çifte Kupa Kazandı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda kazandığı başarıyla toplamda 8. kez double yaparak tarihe geçti. Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 ile geçerek ligdeki şampiyonluğunu ilan etti.
Trendyol Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşayan Galatasaray, bu başarını 8. kez tekrarladı.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray sahasında mücadele ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda şampiyon oldu. Aslan ayrıca bu sezon ikinci kupasını kazandı. Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de Trabzonspor'u 3-0 geçerek kupayı müzesine götürmüştü.
Galatasaray, 6 sezon sonra çifte kupa kazanma başarısını gösterdi. Sarı-kırmızılılar, 2018-2019 sezonunda da Süper Lig'de şampiyon olup, Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.
8. kez double yaptı
Galatasaray ayrıca Süper Lig ile Türkiye Kupası'nın birlikte 8. kez kazandı. Sarı-kırmızılılar daha önce 1962-1963, 1972-1973, 1992-1993, 1998-1999, 1999-2000, 2014-2015, 2018-2019 ve 2024-2025 sezonlarında double yaptı. - İSTANBUL