Galatasaray, 2023 Turkcell Süper Kupa maçının tatil edilmesinin ardından Şanlıurfa'dan ayrıldı
2023 Turkcell Süper Kupa maçının tatil edilmesinin ardından Galatasaray kafilesi Şanlıurfa'dan ayrıldı.
Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda Fenerbahçe ile Süper Kupa mücadelesi için kente gelen sarı-kırmızılı ekip, tatil edilen maçın ardından takım otobüsüyle taraftarlarının tezahüratları eşliğinde havalimanına geçti.
Galatasaray kafilesi, GAP Havalimanı'ndan özel uçakla İstanbul'a hareket etti.
Kafilede futbolcuların yanı sıra Kulüp Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı.