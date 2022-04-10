Galatasaray: 1-0 (İLK YARI)
Demirören Haber Ajansı - Mustafa Akın - Spor
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STAT: ÜlkerHAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, Aleks TaşcıoğluFENERBAHÇE: Altay - Osayi, Kim, Serdar Aziz, Ferdi, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar DursunGALATASARAY: Muslera - Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Berkan, Babel, Kerem, GomisGOL: DK.
STAT: Ülker
HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, Aleks TaşcıoğluFENERBAHÇE: Altay - Osayi, Kim, Serdar Aziz, Ferdi, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar DursunGALATASARAY: Muslera - Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Berkan, Babel, Kerem, GomisGOL: DK. 26 Zajc (Fenerbahçe)SARI KARTLAR: Serdar Aziz (Fenerbahçe) - Marcao, Babel ( Galatasaray )
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32'nci haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Derbinin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
26'ncı dakikada Fenerbahçe mücadelede öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın pasında topla buluşan Osayi, sağdan son çizgiye inerek meşin yuvarlağı Zajc'a aktardı. Ceza sahası içinde topla buluşan Zajc'ın bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-0.35'inci dakikada Rossi'nin pasında topla buluşan Osayi, rakiplerini geçerek sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
42'nci dakikada Berkan'ın ara pasıyla savunma arasına sarkan Kerem'in ceza sahası sağ iç çaprazdan vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor