Galatasaray 1-0 Fenerbahçe: Maçtan dakikalar
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Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılı takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İşte maçtan dakikalar...
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılı takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Barış Alper'in içeri çevirmek istediği pozisyonda savunmadan seken top kaleye yöneldi. Kaleci İrfan Can'ın sonda müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.
16. dakikada Barış Alper'in sol kanattan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta kaleci İrfan Can gole izin vermedi.
28. dakikada Barış Alper'in savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Zaniolo, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
39. dakikada sol kanattan Barış Alper'in ortasında top Szalai'den sekip arka direkte Zaniolo'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.
44. dakikada ceza yayı içinden Kerem'in pasında ceza sahası içi sol çaprazdan Kazımcan Karataş'ın vuruşunda top auta gitti.
Stat: Nef
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Süleyman Özay xx, Mustafa Savranlar xx
Galatasaray: Fernando Muslera xx, Sacha Boey xx, Victor Nelsson xx, Abdülkerim Bardakcı xx, Kazımcan Karataş xx, Lucas Torreira xx, Berkan Kutlu xx, Nicolo Zaniolo xx, Barış Alper Yılmaz xx, Kerem Aktürkoğlu xx, Mauro Icardi xx
Yedekler: Okan Kocuk, Leo Dubois, Dries Mertens, Yunus Akgün, Bafetibi Gomis, Kaan Ayhan, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Emin Bayram, Juan Mata
Teknik Direktör: Okan Buruk
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Samet Akaydin xx, Attila Szalai xx, Luan Peres xx, Willian Arao xx, Arda Güler xx, Miha Zajc xx, Diego Rossi xx, Michy Batshuayi xx, Enner Valencia xx
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Joao Pedro, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Emre Mor
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Gol: Nicolo Zaniolo (dk. 28) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Victor Nelsson, İrfan Can Kahveci (Galatasaray) - İSTANBUL
Sizce #Galatasaray - #Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır? #GSvFB— Haberler.com (@Haberler) June 4, 2023