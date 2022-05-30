Galatasaraylılar bayram edecek! Dursun Özbek başkan olursa iki efsaneden biri takımın başına geçecek - Haberler

Galatasaray'da seçim yarışı öncesinde çalışacakları teknik adamları listelemeye başladı. Başkanlık yarışında olan Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, tecrübeli teknik adam Domenec Torrent ile çalışmayı düşünmüyor.

DURSUN ÖZBEK'TEN YERLİ TEKNİK ADAM HAMLESİ

Önceliğini Türk teknik direktör olarak belirleyen Özbek ve ekibi için Okan Buruk ismi ön planda. Dursun Özbek'in geçen hafta telefonda görüştüğü Fatih Terim de ihtimaller arasında yer alıyor. Ancak iki isim için de henüz somut bir adım atılmadı.

EŞREF HAMAMCIOĞLU BEŞ İSİMLE GÖRÜŞTÜ

NTV Spor'un haberine göre; Eşref Hamamcıoğlu ise üyeler ile yaptığı online toplantıda 5 teknik direktör adayı ile ön görüşme yaptıklarını açıkladı. Hamamcıoğlu, başkan seçilmesi halinde takımı yabancı bir teknik adama emanet etmeyi planlıyor. İki başkan adayı, kulübü mali olarak güçlendirmek için kaynak arayışına da devam ediyor. Galatasaray, 11 Haziran'da yapılacak seçim ile 39. başkanını belirleyecek.

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