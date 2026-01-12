Haberler

Beşiktaş'la yollarını ayıran Paulista, Corinthians'la anlaştı

Beşiktaş'ın 2024-2025 sezonunda kadrosuna kattığı 35 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista, Corinthians'a transfer oldu. Paulista, yeni kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'tan ayrılan 35 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista, ülkesinde Corinthians forması giyecek.

Kulübün resmi internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada, "Paulista, takımın yeni stoperi oldu ve 2027 yılının sonuna kadar geçerli sözleşmeye imza attı." denildi.

Beşiktaş'ın 2024-2025 sezonu başında kadrosuna kattığı Paulista, tüm kulvarlarda çıktığı 45 maçta bir gol kaydetti.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
