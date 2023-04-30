G.Saray'da inanılmaz hata! Hadziahmetovic ikramı geri çevirmedi, Beşiktaş yine geri döndü
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Beşiktaş, geriye düştüğü derbide 2-1 öne geçti. 58. dakikada Amir Hadziahmetovic, Galatasaray savunmasının inanılmaz hatasını affetmedi. Geriye düştüğü Fenerbahçe maçında öne geçmeyi başaran Beşiktaş, Galatasaray derbisinde de aynı senaryoyu yaşadı.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Siyah-Beyazlılar, geriye düştüğü derbide 2-1 öne geçti.
SAISS VE AMIR İLKİ YAŞADI
Maçta 20. dakikada perdeyi Icardi açtı. 35'te Romain Saiss skoru eşitledi. 58. dakikada Amir Hadziahmetovic Beşiktaş'ı öne geçirdi.
BÜYÜK HATA
Beşiktaş'ın ikinci golünde Galatasaray savunması adeta altın tepside ikram sundu. Muslera, Sergio Oliveira'ya kısa pas verdi. Amir Hadziahmetovic'ten baskı yiyen Olveira, topu kaptırdı. Muslera ile karşı karşıya gelen Beşiktaşlı futbolcu, hatayı affetmedi. Beşiktaş maçta öne geçti.
Sizce 30 Nisan Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) April 29, 2023