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G.Saray'da inanılmaz hata! Hadziahmetovic ikramı geri çevirmedi, Beşiktaş yine geri döndü

G.Saray'da inanılmaz hata! Hadziahmetovic ikramı geri çevirmedi, Beşiktaş yine geri döndü

Spor Haberleri

Beşiktaş, geriye düştüğü derbide 2-1 öne geçti. 58. dakikada Amir Hadziahmetovic, Galatasaray savunmasının inanılmaz hatasını affetmedi. Geriye düştüğü Fenerbahçe maçında öne geçmeyi başaran Beşiktaş, Galatasaray derbisinde de aynı senaryoyu yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Siyah-Beyazlılar, geriye düştüğü derbide 2-1 öne geçti.

G.Saray'da inanılmaz hata! Hadziahmetovic ikramı geri çevirmedi, Beşiktaş yine geri döndüMuslera'nın pası.

SAISS VE AMIR İLKİ YAŞADI

Maçta 20. dakikada perdeyi Icardi açtı. 35'te Romain Saiss skoru eşitledi. 58. dakikada Amir Hadziahmetovic Beşiktaş'ı öne geçirdi.

G.Saray'dan inanılmaz hata! Hadziahmetovic ikramı geri çevirmedi, Beşiktaş yine geri döndüBaskı yiyen Oliveira topu kaptırdı.

BÜYÜK HATA

Beşiktaş'ın ikinci golünde Galatasaray savunması adeta altın tepside ikram sundu. Muslera, Sergio Oliveira'ya kısa pas verdi. Amir Hadziahmetovic'ten baskı yiyen Olveira, topu kaptırdı. Muslera ile karşı karşıya gelen Beşiktaşlı futbolcu, hatayı affetmedi. Beşiktaş maçta öne geçti.

G.Saray'dan inanılmaz hata! Hadziahmetovic ikramı geri çevirmedi, Beşiktaş yine geri döndüAmir topu aldı ve ilerledi.

G.Saray'dan inanılmaz hata! Hadziahmetovic ikramı geri çevirmedi, Beşiktaş yine geri döndüGol vuruşunu yaptı.

G.Saray'dan inanılmaz hata! Hadziahmetovic ikramı geri çevirmedi, Beşiktaş yine geri döndü

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Beşiktaş Spor Haberler

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