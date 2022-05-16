Futsalda yarı final bileti alan takımlar belli oldu - Haberler

MERSİN (İHA) - Elazığ'da Okul Sporları Yıldızlar Futsal Yarı Final müsabakaları sona erdi.

Elazığ'da ev sahipliğinde 12 - 15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 14 ilden 180 sporcunun katıldığı Okul Sporları Futsal Yıldızlar Yarı Final müsabakaları sona erdi. Mersin, Van, Kayseri ve Kilis, yarı final bileti alan takımlar oldu.

Turnuva hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Şehrimizin ev sahipliği yaptığı okul sporları yıldızlar futsal müsabakaları sona erdi. Müsabakalarda takımlarımız galip gelmek için ter döktü. Galibiyetin mutluluğunu gülerek, eğlenerek sevinenlerin olduğu gibi, mağlubiyetle üzülen gençlerimizde oldu. Ev sahibi olarak kafilelerimizin rahatlığı konusunda elinden geleni yapan, şehrimizden memnun ayrılmaları için çaba gösteren ekibimize çok teşekkür ediyorum. Dereceye giren tüm sporcuları ve antrenörleri tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor