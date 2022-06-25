Futsal U19 Milli Takımımız boğulmak üzere olan adamın hayatını kurtardı! İşte o anlar
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Gelişim turnuvası için Hırvatistan'ın Porec kentinden bulunan Futsal U19 Mili Takımımız, ölmek üzere olan bir adamın hayatını kurtardı. Ay-yıldızlı ekibin denizde boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşı kurtarma anları anbean kameraya yansıdı.
Futsal U19 Milli Takımı, Gelişim Turnuvası için Hırvatistan'ın Porec kentinde bulunuyor. Ay-yıldızlılar, kentte yediği akşam yemeği sonrası otele dönerken denizde boğulma tehlikesi yaşayan bir vatandaşı kurtardı.
KURTARMA ANLARI KAMERAYA YANSIDI
Fanatik'te yer alan habere göre, Futsal U19 Mili Takımımız, Hırvatistan'ın Porec kentinde akşam yemeği sonrası denizde boğulma tehlikesi geçiren bir vatandaşın hayatını kurtardı. Futsal U19 Milli Takımımızın vatandaşı kurtarma anları kameraya anbean yansıdı.
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