Futsal ligi ön eleme turu Malatya'da başladı
AA - Mehmet Emin Göresiye - Spor
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Türkiye Futbol Federasyonu 2021-2022 sezonu, Futsal Ligi ön eleme turu müsabakaları Malatya Mavi grup maçları başladı.
MALATYA (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu 2021-2022 sezonu, Futsal Ligi ön eleme turu müsabakaları Malatya Mavi grup maçları başladı.
Yeşiltepe Spor salonunda başlayan karşılaşmalara Bingöl Gençlik Spor Kulübü, Diyarbakır Alipaşa Spor Kulübü, Siirt Üniversitesi Spor Kulübü ve Van Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü takımları katıldı.
Müsabakalar 3 gün sürecek. ???????
AA / Mehmet Emin Göresiye - Spor