Futsal A Milli Takımı, İsrail karşısında

Futsal A Milli Takımı, Dünya Kupası ön elemeleri üçüncü maçında İsrail ile karşılaşacak.

2024 FIFA Dünya Kupası ön elemeleri üçüncü maçında Futsal A Milli Takımı, bugün saat 16.00'da İsrail ile karşılaşacak. Türkiye, gruptaki ilk sınavında karşılaşmalara ev sahipliği yapan Litvanya'ya 4-1 mağlup olmuş, ikinci maçında ise Kuzey İrlanda'yı 7-4 yenmişti. Grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar, Ana Tur eleme karşılaşmalarına katılacak.

Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ve Teknik Direktör Murat Kaya önderliğinde, Futsal A Milli Takımı'nın Dünya Kupası ön eleme maçları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Emir Kağan Kadalı (Bursa Zafer Spor ), Emre Deniz (Erdemli Limon Spor ), Erkan Çınar (Kuştepe Spor )

Savunma: Muhammed Fatih Ardıç (Adanaspor A.Ş), Oğuz Kaan Ünal (Gerze Belediye Spor ), Muhammed Yusuf Aygün (Kuştepe Spor ), Orhan Erden (Gazi Üniversitesi SK)

Kanat: Talha Can Vardar (Şişli Spor ), Furkan Eliaçık (Ankara Spor A.Ş), Kamil Can Akparlak (Elbistan Spor), Melih Kaan Özkul (Beytepe Mete Spor), Ramazan Bildirici (Çamlıca Spor), Yiğitcan Yenilmez (Şişli Spor)

Forvet: Muhammet Altunay (Nişantaşı Spor), Cem Keskin (Şişli Spor) - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor