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Futbolun yapısını kökten değiştirecek karar alındı! İşte uygulamaya geçeceği tarih

Spor Haberleri

Futbolun yapısını kökten değiştirecek karar alındı! İşte uygulamaya geçeceği tarih

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, şubat ayında Fas'ın ev sahipliğiyle gerçekleşecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda hakemlerin, VAR kararlarını mikrofonları aracılığıyla tribündeki taraftarlara ve televizyon yayınına açıklamasını kararlaştırdı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da toplanan Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), şubat ayında Fas'ın ev sahipliği yapacağı FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda hakemlerin, VAR kararlarını mikrofonları aracılığıyla tribündeki taraftarlara ve televizyon yayınına açıklamasını kararlaştırdı.

Futbolun kaderini değiştirecek karar alındı! İşte uygulamaya geçecek tarih

ODADAKİ KONUŞMALAR GİZLİ KALACAK

Hakemlerin VAR odasıyla yaptığı konuşmaların gizli kalacağı, uygulamanın Kadınlar Dünya Kupası'nda da denenmesi düşünülüyor. Uygulamanın kademeli olarak futbol dünyasına yayılması planlanıyor.

BASKETBOLDAKİ KURAL GELMEYECEK

IFAB, maçlardaki süre kaybını önlemek için gündeme gelen basketboldaki gibi saatin durdurulması fikrine karşı çıktı. 2022 Dünya Kupası'ndaki duraklama dakikaları uygulamasını olumlu karşılayan IFAB, ek sürenin daha katı ve daha doğru hesaplanmasını değerlendirdi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

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