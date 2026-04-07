Mircea Lucescu, hayatını kaybetti

Mircea Lucescu, hayatını kaybetti
Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, 80 yaşında hayatını kaybetti. Galatasaray ve Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonlukları yaşamış, UEFA Süper Kupa ve UEFA Kupası gibi önemli başarılar elde etmiştir.

Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, 80 yaşında hayatını kaybetti. Lucescu, teknik adamlık kariyerinde Galatasaray ve Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluklarına imza attı.

Geçtiğimiz günlerde milli takım kampında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun hayatını kaybettiği açıklandı. Teknik adamlık kariyerinde 2000-2002 yıllarında Galatasaray, 2002-2004 yılları arasında da Beşiktaş'ı çalıştıran Rumen teknik direktör, her iki takımla da Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Lucescu, Galatasaray ile UEFA Süper Kupa, Shakhtar Donetsk ile de UEFA Kupası şampiyonlukları elde etti. Kariyerinde en fazla görev yaptığı takım Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk olurken, 2004-2016 yılları arasında yerel ve uluslararasında birçok şampiyonluklara imza attı.

Lucescu, teknik direktörlük kariyerinde 37 kupa ile futbol tarihinin en fazla kupa kazanan teknik direktörleri arasına girdi. Deneyimli teknik adam ayrıca Ağustos 2017 - Şubat 2019 tarihleri arasında Türk Milli Takımı'nı çalıştırdı. 2024 yılının ağustos ayından itibaren Romanya Milli Takımı'nda görev yapan Lucescu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off yarı finalinde İstanbul'da Türk Milli Takımı'na karşı rakip olmuş, sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pakistan Başbakanı Şerif'ten Trump'a 'İran'a verdiğin süreyi uzat' çağrısı

Trump'ı durdurmak için bir ülke devrede! Sürpriz bir çağrı geldi
Mircea Lucescu hayatını kaybetti

Ünlü teknik direktör hayatını kaybetti
'İran bu gece yok olacak' diyen Trump'tan yeni açıklama

"İran'ı yok edeceğiz" diyen Trump, tek bir şartla vazgeçecek
Trump 'İran bu gece yok olacak' dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi

Trump "Yok olacaklar" dedi, İran'dan aynı sertlikte yanıt geldi

Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun

Tarihi zam kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı! Yoğun bakımda tedavi görüyor

İbrahim Tatlıses yoğun bakıma alındı
Serhat Akın Fenerbahçe'yi bir kalemde silip attı: Keşke onlara gitseydim

''Keşke onlara gitseydim, en azından vefasızlık görmezdim!''
Trump 'İran bu gece yok olacak' dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi

Trump "Yok olacaklar" dedi, İran'dan aynı sertlikte yanıt geldi

Arabayla giderken önü kesildi! Duydukları karşısında korkudan ağzını açamadı

Arabayla giderken önü kesildi! Duydukları karşısında korkudan ağzını açamadı
Trump'ın 'İran medeniyeti bu gece yok olacak' tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Trump'ın tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan jet açıklama