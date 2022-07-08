Futbolu bırakan Olcay Şahan, yeşil sahalara geri döndü! İşte yeni takımı

Süper Lig'de Beşiktaş ve Trabzonspor gibi dev kulüplerde oynayan, performansıyla A Milli Takıma kadar yükselen Olcay Şahan futbolu bırakma kararından geri döndü.

AFJET AFYONSPOR İLE 1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Olcay Şahan, 2. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor ile 1 yıllık imza attı. Afyonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Olcay Şahan. Kulübümüz, yıllarca Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamış eski milli futbolcu Olcay Şahan ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin diyor, takımımızda başarılar diliyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

YEŞİL SAHALARA VEDA EDERKEN NE DEMİŞTİ?

35 yaşındaki futbolcu daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu satırları yazarken biraz hüzünlü, gururlu ve birçok başarıya ulaşmış bir sporcu olarak yazıyorum. Kariyerim boyunca yaşadığım mutlu anları, güzel hatıraları, şampiyonlukları, harika arkadaşlıkları, tecrübeleri asla unutmayacağım. Bugüne kadar benim her zaman yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi veda zamanı; çok sevdiğim, her şeyimi verdiğim futbol kariyerimi noktalıyorum. Hakkınızı helal edin" demişti.

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