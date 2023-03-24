Futbolu bırakan Mesut Özil, gözyaşlarına boğulduğu anı ilk kez anlattı: Uçak havalandığı an ağlamaya başladım

Futbolu bırakan Mesut Özil, yeşil sahalara veda kararının ardından ilk röportajını Marca'ya verdi. Kariyerinin enlerini anlatan Özil, Real Madrid'den ayrıldığı dönemde gözyaşlarını tutamadığından da bahsetti. Eski futbolcu yaptığı açıklamada, "Benim için zordu. Uçak havalandığı an gözlerimden yaşlar süzüldü. İşte o an bittiğini anladım." dedi.

Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giyen Mesut Özil, yaptığı yazılı açıklamayla futbolu bıraktığını duyurmuştu. Özil, yeşil sahalara veda etmesinin ardından ilk röportajını İspanya'dan Marca'ya verdi.

"UÇAK HAVALANDIĞI AN GÖZLERİMDEN YAŞLAR SÜZÜLDÜ"

Kariyerinde unutmadığı anları anlatan Özil, Real Madrid'den ayrılış sürecinde büyük üzünüt yaşadığını dile getirdi. Özil yaptığı açıklamada, "Madrid'den ayrıldığımda çok üzgündüm. Real Madrid'de ve bu şehirde üç yıl harika zaman geçirdim. Gerçekten mutluydum ama bazı şeyler oldu. Aniden, o sezonun başında, artık fazla oynama dakikam kalmamıştı ve Bay Florentino Pérez, babam ve menajerim arasında bir anlaşmazlık çıktı. Yeni bir kulüp aramak zorunda kaldık. Benim için zordu. Uçak havalandığı an gözlerimden yaşlar süzüldü. İşte o an bittiğini anladım." ifadelerini kullandı.

Mesut Özil'in yaptığı açıklamalar şöyle:

"EN İYİ OYUNCU RONALDO"

"Tek bir partner seçmek zorunda kalsaydın... Kimi seçerdin?" sorusunu yanıtlayan Özil, "En iyi bireysel oyuncu olarak Cristiano Ronaldo'yu seçerdim. En iyi lider, Sergio Ramos. Kale önündeki en iyi forvet: oğlum Benzi (Benzema)" ifadelerini kullandı.

"GERÇEKTEN DÜNYA STANDARTLARINDA BİR ANTRENÖR"

Çalıştığı en iyi teknik direktörün Jose Mourinho olduğunu söyleyen Özil, "Benim için José Mourinho bu yüzyılın en iyi koçu. Taktik anlayışı bir başka, soyunma odasındaki konuşma tarzı da bir başka... Ve medyanın önünde takımını nasıl da hep koruyor! O gerçekten dünya standartlarında bir antrenör" şeklinde konuştu.

EN İYİ STADYUM HANGİSİ?

Özil, en iyi stadyumun hangisi olduğuna yönelik soruya, "Üzgünüm ama Bernabéu, Emirates ve Fenerbahçe stadını seçmem gerekiyor." dedi.

"EN İYİ RAKİBİM MESSI"

Oynadığı en iyi rakibin kim olduğu sorusuna Özil, "Messi. Bence herkes nedenini biliyor." cevabını verdi.

"RONALDO İLE OYNAMAK ÇOK EĞLENCELİYDİ"

Cristiano Ronaldo ile olan arkadaşlığına değinen Özil, "Benim için tüm zamanların en iyi oyuncusu olan Cristiano Ronaldo ile oynamak çok eğlenceliydi. Sahada birbirimizi çok iyi anladık, mükemmeldi. Ben katıldım ve o gol attı. Neredeyse hiç pas kaçırmayan bir oyuncuya pas vermek bir hediyeydi." İfadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE VE SCHALKE İÇİN OYNAMAK BÜYÜK BİR ONUR"

"Arsenal ile 254, Madrid ile 159, Werder Bremen ile 108, Schalke ile 39, Fenerbahçe ile 37 maç... Kalbinizin veya hayatınızın kulübü hangisi?" sorusuna ise Özil, "Sanırım bu soruyu kişisel düzeyde yanıtlamalıyım. Almanya'da her zaman Schalke 04'ün ve Türkiye'de Fenerbahçe taraftarı oldum. Büyürken en sevdiğim iki kulüp oldular ve her ikisi için de oynamak büyük bir onur." şeklinde cevap verdi.