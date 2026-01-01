Haberler

Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor

Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor
Güncelleme:
2025-2026 futbol sezonunun ikinci transfer ve tescil dönemi yarın başlıyor. Türkiye'deki kulüpler, sezonun ikinci yarısında kadrolarını güçlendirmek için harekete geçecek. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre, ara transfer dönemi yarın başlayacak ve 6 Şubat Cuma günü sona erecek. Bu süre zarfında kulüpler, transferlerini resmi olarak gerçekleştirebilecek.

2025-2026 sezonunun ikinci transfer ve tescil dönemi yarın itibarıyla resmen açılıyor. Türkiye'de kulüpler, sezonun ikinci yarısı öncesi kadrolarına takviye yapmak için harekete geçecek.

TFF TARİHLERİ AÇIKLADI: 6 ŞUBAT'TA BİTECEK

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre ara transfer dönemi yarın başlayacak ve 6 Şubat Cuma günü sona erecek. Bu süreçte transferler, resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından tescil edilebilecek.

İLK TRANSFER DÖNEMİ 12 EYLÜL'DE SONA ERMİŞTİ

2025-2026 sezonunun birinci transfer ve tescil dönemi 30 Haziran'da başlamış, 12 Eylül'de tamamlanmıştı.

Haberler.com
500

