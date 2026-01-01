Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor

2025-2026 sezonunun ikinci transfer ve tescil dönemi yarın itibarıyla resmen açılıyor. Türkiye'de kulüpler, sezonun ikinci yarısı öncesi kadrolarına takviye yapmak için harekete geçecek.

TFF TARİHLERİ AÇIKLADI: 6 ŞUBAT'TA BİTECEK

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre ara transfer dönemi yarın başlayacak ve 6 Şubat Cuma günü sona erecek. Bu süreçte transferler, resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından tescil edilebilecek.

İLK TRANSFER DÖNEMİ 12 EYLÜL'DE SONA ERMİŞTİ

2025-2026 sezonunun birinci transfer ve tescil dönemi 30 Haziran'da başlamış, 12 Eylül'de tamamlanmıştı.