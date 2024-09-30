Futbolseverleri heyecanlandıran iddia! Neymar, eski takımına geri dönüyor
Al-Hilal'de yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Neymar, Suudi Arabistan ekibinden gelecek sezon ayrılmaya hazırlanıyor. Brezilyalı yıldız, altyapısından yetiştiği Santos'a dönme kararı aldı.
Paris Saint-Germain'den ayrılarak A-Hilal'in yolunu tutan Neymar'ın yakasını sakatlıklar bırakmadı. Uzun süre sakatlığı nedeniyle Suudi Arabistan ekibinin formasını giyemeyen Brezilyalı yıldız, yeni sezonda takımda olmayı düşünmüyor.
SANTOS'A DÖNÜYOR
32 yaşındaki futbolcu için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fichajes'in haberine göre Neymar'ın yeni rotası ise Santos olacak. Brezilyalı yıldızın, altyapısından yetiştiği ve kendisine Barcelona'nın kapılarını açan eski kulübüne dönme kararı aldığı ifade edildi.
ETKİSİ SAHA DIŞINA TAŞACAK
Neymar'ın Santos'a dönüşünün yarattığı etki ise sadece sahayla sınırlı kalmayacak. Yıldız futbolcunun dönüşü Brezilya Ligi'nin yeniden canlanması ve uluslararası ilgiyi Brezilya futboluna çekmek için bir fırsat olarak görülüyor. Haberde bu transferin gerçekleşme ihtimalinin futbolseverleri de oldukça heyecanlandırdığı belirtildi.
AL-HİLAL PERFORMANSI
Neymar, 2023 yazında transfer olduğu Al-Hilal'de sadece 5 maça çıkabildi. 32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.