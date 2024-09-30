Üye Girişi
Haberler

Futbolseverleri heyecanlandıran iddia! Neymar, eski takımına geri dönüyor

Futbolseverleri heyecanlandıran iddia! Neymar, eski takımına geri dönüyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Al-Hilal'de yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Neymar, Suudi Arabistan ekibinden gelecek sezon ayrılmaya hazırlanıyor. Brezilyalı yıldız, altyapısından yetiştiği Santos'a dönme kararı aldı.

Paris Saint-Germain'den ayrılarak A-Hilal'in yolunu tutan Neymar'ın yakasını sakatlıklar bırakmadı. Uzun süre sakatlığı nedeniyle Suudi Arabistan ekibinin formasını giyemeyen Brezilyalı yıldız, yeni sezonda takımda olmayı düşünmüyor.

SANTOS'A DÖNÜYOR

32 yaşındaki futbolcu için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fichajes'in haberine göre Neymar'ın yeni rotası ise Santos olacak. Brezilyalı yıldızın, altyapısından yetiştiği ve kendisine Barcelona'nın kapılarını açan eski kulübüne dönme kararı aldığı ifade edildi.

ETKİSİ SAHA DIŞINA TAŞACAK

Neymar'ın Santos'a dönüşünün yarattığı etki ise sadece sahayla sınırlı kalmayacak. Yıldız futbolcunun dönüşü Brezilya Ligi'nin yeniden canlanması ve uluslararası ilgiyi Brezilya futboluna çekmek için bir fırsat olarak görülüyor. Haberde bu transferin gerçekleşme ihtimalinin futbolseverleri de oldukça heyecanlandırdığı belirtildi.

AL-HİLAL PERFORMANSI

Neymar, 2023 yazında transfer olduğu Al-Hilal'de sadece 5 maça çıkabildi. 32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Suudi Arabistan Pro Lig Suudi Arabistan Brezilya Al Hilal Neymar Futbol Spor

Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın

Netanyahu'dan İran'a mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın

 AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti

Oğlunu gerekçe gösterip istifa etti, sonraki hareketi kafaları karıştırdı

 Öğretmenden öğrenciye demir çubuklu dayak iddiası! 'Kırbaç gibi vurmuş'

Öğretmenden öğrenciye demir çubuklu dayak iddiası! "Kırbaç gibi vurmuş"
Sinan Ateş'in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkemeyi de umursamıyor! Gazetecilere eliyle 'tetik' işareti yaptı

Sinan Ateş'in katilinden gazetecilere skandal tehdit! Mahkemeden bile korkmuyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana ASKİ su kesintisi! 1 Ekim Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Dikembe Mutombo öldü mü? Dikembe Mutombo neden öldü? Dikembe Mutombo kimdir? BUSKİ Bursa su kesintisi! 1 Ekim Nilüfer, Karacabey, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? TBMM ne zaman açılacak? TBMM 2024 yeni yasama yılı ne zaman başlıyor? Gamze Türkmen açık hali yayınlandı mı? Kadir Ezildi Nişanlısı açık hali paylaşıldı mı? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Muratpaşa, Konyaaltı 1 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 1 Ekim Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut, Bala su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kızıl Goncalar CANLI izle! 30 Eylül 2024! NOW TV Kızıl Goncalar 20 bölüm SON BÖLÜM izleme linki! Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? KOSKİ Konya su kesintisi! 1 Ekim Ereğli, Karatay, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? AUZEF sınav merkezi tercihi ve seçimi! AUZEF sınav merkezi değişikliği nereden yapılır?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });