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Futbolseverlere müjde! RAMS Başakşehir - Inter Turku maçı şifresiz kanalda

Futbolseverlere müjde! RAMS Başakşehir - Inter Turku maçı şifresiz kanalda
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RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda yarın Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynayacağı karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

RAMS  Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu’nda yarın Finlandiya ekibi Inter Turku ile karşı karşıya gelecek. 

MAÇ TRT 1'DE 

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 20.45’te başlayacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarında ve tabii ile TRT Radyo 1’den canlı yayınlanacak.

RÖVANŞ 30 TEMMUZ'DA 

Turuncu-lacivertliler bu karşılaşmanın rövanşını ise 30 Temmuz’da Finlandiya’da oynayacak. Başakşehir, Inter Turku’yu elemesi halinde 3. eleme turunda Vaduz ile Atletic Club d’Escaldes eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda ilk maçlar 6 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 13 Ağustos’ta oynanacak.

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