Futbolseverlere müjde! Milli maç takviminde güncelleme

Futbolseverlere müjde! Milli maç takviminde güncelleme
Güncelleme:
Futbolseverlere müjde! Milli maç takviminde güncelleme
FIFA, 2026-2030 milli maç takviminde değişikliğe gitti. Alınan karara göre eylül ve ekim aylarındaki milli aralar birleştirildi. Bu doğrultuda liglere üç haftalık ara verilecek.

Dünya futbolunda uzun süredir gündemde olan önemli bir değişikliğe imza atıldı. FIFA, 2026-2030 dönemi için milli maç takviminde bir güncelleme yaptı.

MİLLİ ARALAR BİRLEŞTİRİLDİ

The Athletic'te yer alan habere göre; Eylül ve ekim aylarında ayrı ayrı yapılan milli aralar, 2026-2030 döneminde birleştirilecek. Yapılan güncellemeyle birlikte milli ara, her yıl eylül ve ekim aylarında yapılacak. Böylece liglere üç hafta boyunca ara verilecek.

YÜRÜRLÜLÜĞE GİRİŞ TARİHİ 2026

Yapılan bu değişiklik ile birlikte bu dönemde milli takımlar daha fazla maç oynayabilecek, aynı zamanda uzun seyahatler nedeniyle yaşanan yorgunluğun da önüne geçilecek. Uygulama, 2026 yılından itibaren yürürlüğe girecek.

Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Spor
