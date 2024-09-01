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Futbolseverler ikiye bölündü! Immobile'nin Manaj'a yaptığı hareket kırmızı kart mı?

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor ile sahasında kozlarını paylaştı. Maçın başında İki takımın golcüleri Ciro Immobile ile Rey Manaj, faul pozisyonunun ardından birbirine girdi. Rakibine temasta bulunan Immobile olayın ardından sarı kart görürken, yaşananlar tartışmalara yol açtı ve futbolseverleri iki böldü. Çoğu futbolsever İtalyan golcünün kırmızı kart görmesi gerektiği yönünde görüş bildirirken, bir kesim ise kırmızı kartın ağır olacağı yorumunda bulundu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasından Sivasspor'u konuk etti. Siyah-beyazlıların golcüsü Ciro Immobile, maçın başında konuk takımın yıldızı Rey Manaj ile tartıştı. İtalyan yıldız, Manaj'a yaptığı müdahale nedeniyle sarı kart gördü. Bu pozisyon kırmızı kart tartışmalarını da beraberinde getirdi.

MANAJ İLE BURUN BURUNA GELEN IMMOBILE'YE SARI KART

Beşiktaş, maçın başında Gedson Fernandes'in yerde kalmasıyla faul kazandı. Serbest vuruş kullanmadan önce Ciro Immobile, topsuz alanda Rey manaj ile tartıştı. Immobile'nin rakibine müdahalesini gören hakem Direnç Tonusluoğlu, İtalyan golcüye sarı kart gösterdi.

KIRMIZI KART TARTIŞMALARI FUTBOLSEVERLERİ İKİYE BÖLDÜ

Sosyal medyada bu gündem olan bu pozisyon sonrasında futbolseverler, Ciro Immobile'nin sarı kart değil, kırmızı kart görmesi gerektiği yorumunda bulundu. Immobile'nin rakibine yumruk attığını öne süren kullanıcılar, karşılaşmanın hakemi Direnç Tonusluoğlu ve pozisyona müdahale etmeyen VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'u eleştirdi. Bir kesim futbolsever ise kırmızı kartın ağır olacağı görüşünde birleşti.

İşte o pozisyon;

Futbolseverler iki bölündü! Ciro Immobile'ye kırmızı kart çıkmalı mıydı?GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

Futbolseverler iki bölündü! Ciro Immobile'ye kırmızı kart çıkmalı mıydı?GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

"TÜRK HAKEMLERİ KIRMIZI KARTI GÖRMEK İSTEMEDİ"

Eski hakem Ahmet Çakar, bu pozisyon için "Immobile'nin Sivassporlu oyuncunun ensesine ve boynuna tokadını cesur Türk hakemleri görmek istemedi. Maçın başında Beşiktaş 10 kişi kalmaktan kurtuldu" yorumunu yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trendyol Süper Lig Ciro Immobile Sivasspor Beşiktaş Spor Spor Haberler

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Yorumlar (8)

Tandogan Dogan:

kirmizi kart olmaliydi.hakem cesaret edemedi

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Pikachu hd:

aga maci izlemedim ama bu gorsellere bakinca immobile kafaya hareket yapiyor gibi oyleyse kirmizi

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Metin Balcı:

Kırmızı gosterse ki macin daha cok başıydı baya bir tartışması ve tantanasi olacagi icin hakem boyle bir gerilimi goze alamadi. Ayni hareketi Sivasli oyuncu Immobile'ye yapsaydi büyük olasılıkla kırmızı cikardi

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Davut Şeyban:

hem de kırmızı kartın babası

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Emir önder:

yok ya ne kirmizisi adam oldurmek bu

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Ozgur Free:

Bu sene Gs şampiyon olmasında kim olursa olsun telaşındalar, şayet GS şampiyon olursa arayı çok açacak korkuları bundan topyekun Gs üstüne oyunlar oynanıyor.

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Melike Taştan:

geçen sezon en çok feneri tutuyordu hakemler, bu sene en çok salıncakçı jk yi tutacaklar galiba. Bu olay bunun sinyalini veriyor

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haluk uymaz:

cinconlular hep ağlıyor yazık ??

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