Futbolseverler ikiye bölündü! Immobile'nin Manaj'a yaptığı hareket kırmızı kart mı?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasından Sivasspor'u konuk etti. Siyah-beyazlıların golcüsü Ciro Immobile, maçın başında konuk takımın yıldızı Rey Manaj ile tartıştı. İtalyan yıldız, Manaj'a yaptığı müdahale nedeniyle sarı kart gördü. Bu pozisyon kırmızı kart tartışmalarını da beraberinde getirdi.

MANAJ İLE BURUN BURUNA GELEN IMMOBILE'YE SARI KART

Beşiktaş, maçın başında Gedson Fernandes'in yerde kalmasıyla faul kazandı. Serbest vuruş kullanmadan önce Ciro Immobile, topsuz alanda Rey manaj ile tartıştı. Immobile'nin rakibine müdahalesini gören hakem Direnç Tonusluoğlu, İtalyan golcüye sarı kart gösterdi.

KIRMIZI KART TARTIŞMALARI FUTBOLSEVERLERİ İKİYE BÖLDÜ

Sosyal medyada bu gündem olan bu pozisyon sonrasında futbolseverler, Ciro Immobile'nin sarı kart değil, kırmızı kart görmesi gerektiği yorumunda bulundu. Immobile'nin rakibine yumruk attığını öne süren kullanıcılar, karşılaşmanın hakemi Direnç Tonusluoğlu ve pozisyona müdahale etmeyen VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'u eleştirdi. Bir kesim futbolsever ise kırmızı kartın ağır olacağı görüşünde birleşti.

İşte o pozisyon;

GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

"TÜRK HAKEMLERİ KIRMIZI KARTI GÖRMEK İSTEMEDİ"

Eski hakem Ahmet Çakar, bu pozisyon için "Immobile'nin Sivassporlu oyuncunun ensesine ve boynuna tokadını cesur Türk hakemleri görmek istemedi. Maçın başında Beşiktaş 10 kişi kalmaktan kurtuldu" yorumunu yaptı.