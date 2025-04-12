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Futbolseverler ekran başına! Hafta sonu tam 8 maç şifresiz kanalda

Futbolseverler ekran başına! Hafta sonu tam 8 maç şifresiz kanalda
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TRT Spor'un 12-14 Nisan tarihleri arasında şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu. Bu hafta sonu TFF 1. Lig'de oynanacak 8 maç TRT Spor ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak. İşte o maçlar...

? Trt Spor, 12-14 Nisan 2025 tarihlerinde TFF 1. Lig'de oynanacak 8 maçı şifresiz olarak yayınlayacak.

İşte maç programı;

12 Nisan Cumartesi

  • 16:00 İstanbulspor - Keçiörengücü
  • 19:00 Şanlıurfaspor - Amed SK

13 Nisan Pazar

  • 13:30 Sakaryaspor - Pendikspor
  • 16:00 Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği
  • 19:00 MKE Ankaragücü - Boluspor

14 Nisan Pazartesi

  • 14:00 Bandırmaspor - Iğdır FK
  • 17:00 Ümraniyespor - Esenler Erokspor
  • 20:00 Kocaelispor - Yeni Malatyaspor
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Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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