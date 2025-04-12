Futbolseverler ekran başına! Hafta sonu tam 8 maç şifresiz kanalda
TRT Spor'un 12-14 Nisan tarihleri arasında şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu. Bu hafta sonu TFF 1. Lig'de oynanacak 8 maç TRT Spor ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak. İşte o maçlar...
? Trt Spor, 12-14 Nisan 2025 tarihlerinde TFF 1. Lig'de oynanacak 8 maçı şifresiz olarak yayınlayacak.
İşte maç programı;
12 Nisan Cumartesi
- 16:00 İstanbulspor - Keçiörengücü
- 19:00 Şanlıurfaspor - Amed SK
13 Nisan Pazar
- 13:30 Sakaryaspor - Pendikspor
- 16:00 Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği
- 19:00 MKE Ankaragücü - Boluspor
14 Nisan Pazartesi
- 14:00 Bandırmaspor - Iğdır FK
- 17:00 Ümraniyespor - Esenler Erokspor
- 20:00 Kocaelispor - Yeni Malatyaspor