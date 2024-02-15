Futbolda Trendyol 1. Lig'in 23. haftası başlıyor
Futbolda Trendyol 1. Lig'in 23. haftası yarın Göztepe-Manisa FK maçıyla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan maç programına göre, haftanın diğer maçları da belirlendi.
Futbolda Trendyol 1. Lig'in 23. haftası yarın Göztepe- Manisa FK maçıyla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 23. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.00 Göztepe-Manisa FK (Gürsel Aksel)
17 Şubat Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Bitexen Giresunspor-Ankara Keçiörengücü (Çotanak Spor Kompleksi)
19.00 Kocaelispor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
18 Şubat Pazar:
13.30 Erzurumspor FK-Adanaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Bodrum FK-Altay (Bodrum İlçe)
16.00 Sakaryaspor-Ahlatcı Çorum FK (Yeni Sakarya Atatürk)
19.00 Ümraniyespor-Eyüpspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19 Şubat Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor (Stat henüz açıklanmadı)