Futbolda Nesine 3. Lig 8. Hafta Sonuçları
Nesine 3. Lig'de 8. hafta maçları tamamlandı. Gruplardaki karşılaşmalar ve sonuçları belirlendi. Polatlı 1926 Spor, Kestel Çilekspor, Kilis 1984 A.Ş., Diyarbekirspor, Sebat Gençlikspor, Yozgat Belediyesi Bozokspor ve Eskişehir Anadolu Spor, haftayı galibiyetle kapattı.
Futbolda Nesine 3. Lig'de 8. hafta tamamlandı.
Gruplarda bugün oynanan müsabakalar ve sonuçları şöyle:
1. Grup:
Polatlı 1926 Spor-İnegöl Kafkasspor: 1-4
Kestel Çilekspor-İnkılap Futbol: 1-2
2. Grup:
Kilis 1984 A.Ş.-Ejderoğlu Kırşehir Futbol: 1-2
Suvermez Kapadokyaspor-Diyarbekirspor: 1-3
3. Grup:
Sebat Gençlikspor-Düzce Cam Düzcespor: 2-0
Çayelispor-Amasyaspor: 1-1
1926 Bulancakspor-Karabük İdmanyurdu: 3-1
Yozgat Belediyesi Bozokspor-Pazarspor: 3-0
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Tokat Belediyespor: 4-0
4. Grup:
Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Alanya 1221 Futbol: 4-0
İzmir Çoruhlu FK-Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor: 2-2
Afyonspor-Eskişehirspor: 1-5
Altay-Karşıyaka: 1-1