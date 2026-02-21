Futbol: Nesine 2. Lig

Haberler

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 25. hafta, Beyaz Grup'ta ise 27. hafta maçları oynandı. Kırmızı Grup'ta Adanaspor, Fethiyespor karşısında ağır bir yenilgi alırken, Beyaz Grup'ta Sincan Belediyesi Ankaraspor, Merkür Jet Erbaaspor'u 3-1 yendi.

Futbolda Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 25. hafta 3, Beyaz Grup'ta ise 27. hafta 2 maçla başladı.

Ligde bugün oynanan müsabakalar ve sonuçları şöyle:

Kırmızı Grup:

Adanaspor- Fethiyespor : 0-6

ISBAŞ Isparta 32-Güzide Gebzespor: 2-2

Menemen FK-Bursaspor: 1-3

Beyaz Grup:

Beykoz Anadoluspor-Sultan Su İnegölspor: 0-2

Sincan Belediyesi Ankaraspor-Merkür Jet Erbaaspor: 3-1

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
