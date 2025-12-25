Futbolda FETÖ soruşturmasında 4 isim için karar

Futbolda FETÖ soruşturmasında Ahmet Gülüm ve Ebru Köksal serbest savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Lütfi Arıboğan ve İlhan Helvacı adli kontrol talebi ile mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kamuoyunda "2011 yılında futbolda şike soruşturması" şeklinde bilinen, Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım da olmak üzere spor camiasından birçok kişinin hedef alındığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu bir kısım eski kamu görevlilerince usulsüz şekilde yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal'ın Mehmet Baransu ile irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettikleri, ayrıca e-mail yazışmaları yönünde tespitler bulunduğu öne sürüldü.

ALİ KOÇ ŞİKAYETÇİ OLARAK YER ALIYOR

Tespitler üzerine Fenerbahçe Spor Kulübü'nün şikayeti üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde 4 şüpheli, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım' ve 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlarından gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Savcılığa ifade vermek üzere adliyeye getirildi. Soruşturmada Ali Koç "şikayetçi" olarak yer alıyor.

4 İSİM ADLİ KONTROLLE SERBEST

Ahmet Gülüm ve Ebru Köksal savcılık ifadelerinin ardından serbest kaldı. Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Lütfi Arıboğan ile İlhan Helvacı ise yurt dışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme koşuluna müteakiben adli kontrol ile serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

3 Temmuz 2011'de başta Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım olmak üzere pek çok kişi şike suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Uzun yıllar süren yargılama süreçleri sonunda açılan davalarda sadece Aziz Yıldırım hapis cezası almıştı. Daha sonra AYM yargılamanın tekrar edilmesine karar vermiş ve dava düşmüştü. Fenerbahçe, Beşiktaş, Sivasspor ve Eskişehirspor gibi kulüplerin soruşturmada adı geçmiş ve UEFA'dan ceza almışlardı. UEFA'nın cezaları dönemin TFF'sinin verdiği rapora göre kararlaştırdığı öğrenilmişti.

LÜTFİ ARIBOĞAN KİMDİR?

30 Eylül 1961 tarihinde Adana'da doğdu. Basketbola 1971 yılında Çukobirlik'te başladı. Ankara DSİ, Efes Pilsen, Galatasaray ve Ülkerspor'da oynadı.

1996 yılında basketbol oyunculuğunu bırakarak spor yöneticiliğine soyundu ve Ülkerspor genel menajerliği görevine başladı. Bu görevini 8 yıl sürdürdü.

2005 yılında Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına seçilen Levent Bıçakçı tarafından TFF genel sekreterliğine getirildi. Sonraki TFF başkanları Haluk Ulusoy, Hasan Doğan, Mahmut Özgener ve Mehmet Ali Aydınlar dönemlerinde, Ocak 2012'ye kadar değişik görevler aldı.

6 Temmuz 2012 tarihinde getirildiği Galatasaray Sportif AŞ genel müdürlüğü görevinden 25 Ekim 2014 günü yapılan olağanüstü seçimli genel kurulunun ardından ayrılma kararı aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi görevini yaptı. 27 Mayıs 2015'te Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına aday oldu ve 174 oydan 81'ini aldı ancak seçimi 93 oy alan Harun Erdenay'a kaybetti.