Futbolda ara transfer dönemi yarın başlayacak

Güncelleme:
2025-2026 sezonu ara transfer ve tescil dönemi, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun kararına göre yarın başlayacak ve 6 Şubat'ta sona erecek.

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan 2025-2026 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karara göre yarın başlayacak ara transfer dönemi, 6 Şubat Cuma günü tamamlanacak.

Sezonun birinci transfer ve tescil dönemi, 30 Haziran'da başlayıp 12 Eylül'de tamamlanmıştı.

