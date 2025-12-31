Haberler

Futbolda 2025, Luis Enrique'nin yılı oldu

Futbolda 2025, Luis Enrique'nin yılı oldu
Paris Saint-Germain'i çalıştıran İspanyol teknik direktör Luis Enrique, 2025 yılı boyunca PSG'nin başında 6 kupa zaferi yaşadı. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, Ligue 1, Fransa Kupası, Fransa Süper Kupa ve FIFA Kıtalararası Kupa şampiyonlukları elde eden tecrübeli teknik adam, FIFA Yılın En iyi Teknik Direktörü ödülünü kazandı.

Fransa ekibi Paris Saint-Germain'in ( Psg ) İspanyol çalıştırıcısı Luis Enrique, futbol dünyasında 2025 yılının en başarılı teknik direktörü oldu.

LUIS ENRIQUE KUPALARA AMBARGO KOYDU

AA'nın sporda 2025 yılında ön plana çıkan isimlere ilişkin hazırladığı dosya haberin bu bölümünde, başarılarıyla öne çıkan teknik direktörler ele alındı. PSG'deki ikinci senesinde yenilmesi zor bir takım oluşturan Luis Enrique, takımıyla yıl boyunca kupalara ambargo koydu.

2025'TE 6 KUPA ZAFERİ

Luis Enrique, PSG'nin başında UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, Ligue 1, Fransa Kupası, Fransa Süper Kupa ve FIFA Kıtalararası Kupa şampiyonlukları elde etti. Astronomik bedelli transferleri azaltarak genç oyuncuları sistemine başarıyla monte eden İspanyol çalıştırıcı, PSG'yi yıllardır beklediği Şampiyonlar Ligi zaferine taşıdı.

YILIN EN İYİ TEKNİK DİREKTÖRÜ OLDU

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da final gören PSG'nin tecrübeli teknik direktörü, kupalarla dolu geçen 2025'te FIFA Yılın En iyi Teknik Direktörü ödülüne layık görüldü. Enrique, Altın Top ödül töreninde de yılın en iyi teknik direktörü seçildi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
