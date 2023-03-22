Futbolcunun diz kapağı çıktı, maç sonu ortalık karıştı

Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig'de Çaycumaspor ile Akınspor arasında oynanan maçta bir oyuncunun diz kapağı çıkarken, karşılaşma sonrası olaylar yaşandı.

Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig'de Çaycumaspor ile Akınspor arasında oynanan maçta bir oyuncunun diz kapağı çıkarken, karşılaşma sonrası olaylar yaşandı.

Aytunç Topaloğlu sezonu Deplasmanlı Süper Amatör Lig'in 23. haftasında Çaycumaspor sahasında Akınspor'u konuk etti. 43. dakikada Akınspor 1-0 öne geçti. İlerleyen dakikalarda Çaycumaspor'dan Yusuf Kanağı rakip futbolcuyla girdiği ikili mücadele sonucunda sakatlandı. Saha içinde ilk müdahalesi yapılan futbolcu sedye ile sahadan çıkarılırken, diz kapağının çıktığı öğrenildi. İkinci yarıda Konuk ekip Akınspor farkı 2'ye çıkarırken, Çaycumaspor Tahir'in penaltıdan attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın da skoru oldu.

Öte yandan maçın sonlarına doğru yaşanan bir pozisyonda Çaycumaspor'dan bir futbolcu rakip takımın antrenörün üzerine yürümesi sonucunda olaylar çıktı. Yedek kulübede olan futbolcular ile saha içinde olan futbolcular arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polisin araya girmesiyle olaylar büyümeden kontrol altına alındı. - ZONGULDAK