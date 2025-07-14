Futbolcular TFF'nin 25 Yaş Sınırı Kararına Tepki Gösterdi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 3. Lig için aldığı 25 yaş sınırı kararına karşı çıkan futbolcular, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Futbolcular, kararın iptalini talep etti.

TFF'nin alt liglerde oynayan futbolculara yönelik aldığı 25 yaş sınırı kararı, futbolcuların tepkisine neden oldu. Yeni karara göre, 3. Lig ekipleri gelecek sezondan itibaren 31 Aralık 2000 ve daha öncesinde doğmuş en fazla 5 futbolcuyu takımında bulundurabilecek. 2. ve 3. liglerde oynayan çok sayıda futbolcu, GSB önünde toplanarak düzenledikleri basın açıklamasıyla kararın geri çekilmesini istedi.

"Futbolcunun iyisi ya da kötüsü vardır, yaşlısı ya da genci yoktur"

Zamanının çoğunda genç oyuncularla çalıştığını ifade eden Teknik Direktör Mehmet Ak, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun almış olduğu bu kararın, Türk oyuncular için kısa vadede çok ciddi anlamda bir problem oluşturacak. Oyuncularda çok büyük bir mağduriyet oluşturacağını zaten arkadaşlarımızın burada toplanmasıyla hep beraber görüyoruz. Dolayısıyla bu karar alınırken bir hedef belirleme anlamında 4-5 yıla yayılması gerekiyordu. Futbolcunun iyisi ya da kötüsü vardır, yaşlısı ya da genci yoktur. En son dünya kulüpler şampiyonasını izledik. 39-42 yaş arasındaki oyuncuların performansları 24-25 yaşındaki oyunculardan iyiydi" diye konuştu. - ANKARA