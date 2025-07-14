Futbolcular TFF'nin 25 Yaş Sınırı Kararına Tepki Gösterdi

Futbolcular TFF'nin 25 Yaş Sınırı Kararına Tepki Gösterdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 3. Lig için aldığı 25 yaş sınırı kararı, futbolcuların tepkisine yol açtı. Gençlik ve Spor Bakanlığı önünde toplanan futbolcular, kararın geri çekilmesini talep etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 3. Lig için aldığı 25 yaş sınırı kararına karşı çıkan futbolcular, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Futbolcular, kararın iptalini talep etti.

TFF'nin alt liglerde oynayan futbolculara yönelik aldığı 25 yaş sınırı kararı, futbolcuların tepkisine neden oldu. Yeni karara göre, 3. Lig ekipleri gelecek sezondan itibaren 31 Aralık 2000 ve daha öncesinde doğmuş en fazla 5 futbolcuyu takımında bulundurabilecek. 2. ve 3. liglerde oynayan çok sayıda futbolcu, GSB önünde toplanarak düzenledikleri basın açıklamasıyla kararın geri çekilmesini istedi.

"Futbolcunun iyisi ya da kötüsü vardır, yaşlısı ya da genci yoktur"

Zamanının çoğunda genç oyuncularla çalıştığını ifade eden Teknik Direktör Mehmet Ak, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun almış olduğu bu kararın, Türk oyuncular için kısa vadede çok ciddi anlamda bir problem oluşturacak. Oyuncularda çok büyük bir mağduriyet oluşturacağını zaten arkadaşlarımızın burada toplanmasıyla hep beraber görüyoruz. Dolayısıyla bu karar alınırken bir hedef belirleme anlamında 4-5 yıla yayılması gerekiyordu. Futbolcunun iyisi ya da kötüsü vardır, yaşlısı ya da genci yoktur. En son dünya kulüpler şampiyonasını izledik. 39-42 yaş arasındaki oyuncuların performansları 24-25 yaşındaki oyunculardan iyiydi" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump, Putin'e 50 gün süre verdi: Anlaşma sağlanamazsa, Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacağız

"Kabul etmezsen Rusya'ya çok ağır yaptırımlar uygulayacağız"
Tutuklanan Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Tutuklanan CHP'li başkan apar topar hastaneye kaldırıldı
Suriye'de şiddetli çatışmalar! Çok sayıda asker öldü, başrolde yine onlar var

Suriye'de şiddetli çatışmalar! Çok sayıda asker hayatını kaybetti
PKK'nın kullandığı 33 odalı mağara imha edildi! İçinden çıkanlar şoke etti

PKK'nın kullandığı 33 odalı mağara! İçinden neler çıktı neler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuvana Türkay'dan İtalya sokaklarında cesur kombin

Tuvana Türkay'dan İtalya sokaklarında cesur kombin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.