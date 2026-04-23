Futbol: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final

- Samsunspor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Anıl Usta, Gökhan Barcın

Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Coulibaly, Ntcham, Makoumbou, Yalçın Kayan, Holse, Ndiaye

Trabzonspor : Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Ozan Tufan, Oulai, Zubkov, Augusto, Onuachu

Sarı kartlar: Dk. 11 Mustafa Eskihellaç ( Trabzonspor ), Dk. 20 Ndiaye, Dk. 22 Coulibaly ( Samsunspor )

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Samsunspor ile Trabzonspor arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

4. dakikada Holse'nin pasında altıpas içinde müsait pozisyondaki Kayın Kayan, topu kale direğinin dibinden auta yolladı.

28. dakikada Coulibaly'in sağ çaprazdan arka direğe ortasında Tomasson'un sert vuruşunu kaleci Onana son anda kornere çeldi.

29. dakikada Zeki Yavru'nun yaklaşık 28 metreden sert şutunda top direğin üstünden auta çıktı.

33. dakikada Ndiaye'nin pasında ceza sahası içinde Holse'nin şutunda kaleci Onana topu iki hamlede kontrol etti.

35. dakikada Pina'nin penaltı noktasına ortasında topla buluşan Augusto'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

Kaynak: AA / İlyas Gün
