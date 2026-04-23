Futbol: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Anıl Usta, Gökhan Barcın
Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Coulibaly, Ntcham, Makoumbou, Yalçın Kayan, Holse, Ndiaye
Trabzonspor : Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Ozan Tufan, Oulai, Zubkov, Augusto, Onuachu
Sarı kartlar: Dk. 11 Mustafa Eskihellaç ( Trabzonspor ), Dk. 20 Ndiaye, Dk. 22 Coulibaly ( Samsunspor )
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Samsunspor ile Trabzonspor arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.
4. dakikada Holse'nin pasında altıpas içinde müsait pozisyondaki Kayın Kayan, topu kale direğinin dibinden auta yolladı.
28. dakikada Coulibaly'in sağ çaprazdan arka direğe ortasında Tomasson'un sert vuruşunu kaleci Onana son anda kornere çeldi.
29. dakikada Zeki Yavru'nun yaklaşık 28 metreden sert şutunda top direğin üstünden auta çıktı.
33. dakikada Ndiaye'nin pasında ceza sahası içinde Holse'nin şutunda kaleci Onana topu iki hamlede kontrol etti.
35. dakikada Pina'nin penaltı noktasına ortasında topla buluşan Augusto'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.