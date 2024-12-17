Üye Girişi
Haberler
Avrupa Birliği, Türkiye'ye mülteciler için ek 1 milyar euroluk fon sağlayacak
Leyen'in Ankara ziyareti sonrası AB'den mülteci hamlesi
Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesine Özgür Özel'den ilk yorum
Trump'ın Erdoğan'ı övmesi sonrası olay sözler: Utandım
Suriye Merkez Bankası'nın kasasındakiler ortaya çıktı
Suriye Merkez Bankası'nın kasasındakiler ortaya çıktı
Rojin'le ilgili yeni rapor: Kaybolduğu gün öldü ve bulunduğu tarihe kadar suda kaldı
Yeni rapor Rojin'in ölüm tarihini ortaya çıkardı

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Ömer Tolga Güldibi, Abdullah Uğur Sarı, Onur Gülterikas Eyüpspor: Muhammed Birkan Tetik, Hüseyin Maldar, Vezo, Umut Meraş, Dubois (Dk. 46 Claro), Dorukhan Toköz, Emre Mor (Dk. 63 Ahmed Kutucu), Sinan Gümüş (Dk. 76 Halil Akbunar), Saiz (Dk.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Abdullah Uğur Sarı, Onur Gülter

ikas Eyüpspor: Muhammed Birkan Tetik, Hüseyin Maldar, Vezo, Umut Meraş, Dubois (Dk. 46 Claro), Dorukhan Toköz, Emre Mor (Dk. 63 Ahmed Kutucu), Sinan Gümüş (Dk. 76 Halil Akbunar), Saiz (Dk. 63 Melih Kabasakal), Tayfur Bingöl (Dk. 46 Ampem), Bruno

Etimesgut Belediyespor: Tuğran Burak Tuğ, Efecan Mızrakcı (Dk. 75 Ahmet Tekin), Nuri Terliksiz (Dk. 75 Tugay Gündem), Nihat Koç, Osman Bayrak (Dk. 67 Mehmet Gence Çelik), Ahmet Şahin (Dk. 46 Ömer Bozan), Alişan Durmuş, Harun Atalay, Mehmet Sefa Etöz, Tunahan Güngör (Dk. 67 Efe Geçili), İbrahim Koca

Goller: Dk. 27 Emre Mor, Dk. 34, 51 (Penaltıdan) ve 73 (Penaltıdan) Bruno (ikas Eyüpspor), Dk. 44 Nihat Koç (Etimesgut Belediyespor)

Kırmızı kart: Dk. 71 Nihat Koç (Etimesgut Belediyespor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Dorukhan Toköz (ikas Eyüpspor), Dk. 19 İbrahim Koca, Dk. 56 Cafer Elek (Teknik direktör) (Etimesgut Belediyespor)

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Nesine 3. Lig takımlarından Etimesgut Belediyespor'u 4-1 yenerek adını grup aşamasına yazdırdı.

27. dakikada ikas Eyüpspor öne geçti. Sinan Gümüş'ün pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Emre Mor'un şutunda, meşin yuvarlak uzak köşeden direğe de çarparak ağlarla buluştu: 1-0.

34. dakikada ev sahibi takım, ikinci golünü buldu. Kaleci Muhammed Birkan Tetik'in uzun pasında Nihat Koç'un müdahale edemediği meşin yuvarlağı Bruno ceza sahası içinde kafayla kontrol etti. Rakibinden sıyrılan Bruno, ceza sahası sağ çaprazında dar açıdan yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0.

44. dakikada Etimesgut Belediyespor farkı 1'e indirdi. Sağ taraftan Osman Bayrak'ın kullandığı kornerde arka direkte düzgün bir kafa vuruşu yapan Nihat Koç, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ikas Eyüpspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

50. dakikada Eyüpspor penaltı kazandı. Ceza sahası sağ çaprazından Emre Mor'un pasıyla penaltı noktası hizasında topla buluşan Hüseyin Maldar, savunmanın müdahalesiyle yerde kalırken hakem, tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. 51'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Bruno, meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 3-1.

71. dakikada ev sahibi ekip bir penaltı daha kazandı. Dorukhan Toköz'ün ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Bruno, sağ taraftan ceza sahasına girdikten sonra Nihat Koç'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ömer Tolga Güldibi, penaltı noktasını gösterirken Nihat Koç'u da kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. 73'üncü dakikada penaltıyı kullanan Bruno, topu bir kez daha filelerle buluşturdu ve "hat-trick" yaptı: 4-1.

Eyüpspor, karşılaşmayı 4-1 kazanarak turu geçen taraf oldu.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
img

Putin, Esad'ı deviren HTŞ liderine bakın ne teklif etmiş
img

Sibel Can'dan ünlü ismin ailesine 8 milyon TL'lik yardım
img

En düşük işçi maaşı 47 bin TL olunca halaya durdular
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Gökçek'in olduğu iddia edilen 600 milyon TL'lik ev Meclis'i karıştırdı
Osman Gökçek'in 2 dönümlük evi Meclis'i karıştırdı
100 yıllık kulüpte deprem: Başkan bütün takımı kovdu
Başkan bütün takımı kovdu
Esad'ın Rusya'ya kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
Esad'ın kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
Üst düzey yetkililerden ABD'yi panikleten iddia: Türkiye, Suriye'ye kapsamlı bir saldırı başlatacak
Türkiye'nin hazırlığı Beyaz Saray'ın uykularını kaçırdı
Sözde hocanın kadınları hedef aldığı videoya tepki yağıyor
Kadınları hedef alırken kullandığı dilin iğrençliğine bakar mısınız
Sibel Can'dan vefat eden dostunun ailesine 8 milyon TL'lik yardım
Sibel Can'dan ünlü ismin ailesine 8 milyon TL'lik yardım

Son Dakika Haberleri

MasterChef Metin kimdir, kaç yaşında? Metin Yavuz ne zaman birinci oldu ve hangi yıllar yarıştı? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 17 Aralık günün maçları nereden izlenir? Masterchef 17 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 18 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Aslan, Kova, Boğa burcu yorumu! 18 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Batuhan Karacakaya'nın sevgilisi kim? Sinem Akar kimdir, kaç yaşında? Mert Günok futbolculara ne dedi? Mert Günok soyunma odasında futbolculara kızdı mı? INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 17 Aralık Salı Instagram'a neden girilmiyor, sorun ne? GELİNİM MUTFAKTA 17 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 17 Aralık Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gassal ne demek? TDK'ye göre gassal ne anlama geliyor? Gassal dizisi ne zaman yayınlanacak ve nereden izlenir? Gassal dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Ölünce beni kim yıkayacak reklamı nedir? Ölünce beni kim yıkayacak hangi dizinin afişi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.