Günlük Spor Haberleri

Güncelleme:
Bugün 1. Lig'de ve Afrika Uluslar Kupası'nda önemli karşılaşmalar oynanacak. Ayrıca Türkiye Basketbol Süper Lig'inde de kritik maçlar gerçekleştirilecek.

1'İNCİ LİG

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Eminevim Ümraniyespor (Aktepe)

13.30 Serik Spor - Boluspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Erzurumspor FK - Arca Çorum FK (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler - Alagöz Holding Iğdır FK (Diyarbakır)

AFRİKA ULUSLAR KUPASI

15.30 Gabon - Mozambik (Aaron Appindangoye, Mario Lemina, Andre Poko)

18.00 Ekvator Ginesi - Sudan

20.30 Cezayir - Burkina Faso

23.00 Fildişi Sahili - Kamerun (Yahia Fofana, Christopher Operi, Christ Inao Oulai, Olivier Kemen)

BASKETBOL

- Süper Lig

13.00 Safiport Erokspor - Karşıyaka (Sinan Erdem)

15.30 Aliağa Petkimspor - Beşiktaş GAİN (ENKA)

18.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol - Bursaspor Basketbol (Gazanfer Bilge)

500

