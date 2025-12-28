Günlük Spor Haberleri
Bugün 1. Lig'de ve Afrika Uluslar Kupası'nda önemli karşılaşmalar oynanacak. Ayrıca Türkiye Basketbol Süper Lig'inde de kritik maçlar gerçekleştirilecek.
1'İNCİ LİG
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Eminevim Ümraniyespor (Aktepe)
13.30 Serik Spor - Boluspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Erzurumspor FK - Arca Çorum FK (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Amed Sportif Faaliyetler - Alagöz Holding Iğdır FK (Diyarbakır)
AFRİKA ULUSLAR KUPASI
15.30 Gabon - Mozambik (Aaron Appindangoye, Mario Lemina, Andre Poko)
18.00 Ekvator Ginesi - Sudan
20.30 Cezayir - Burkina Faso
23.00 Fildişi Sahili - Kamerun (Yahia Fofana, Christopher Operi, Christ Inao Oulai, Olivier Kemen)
BASKETBOL
- Süper Lig
13.00 Safiport Erokspor - Karşıyaka (Sinan Erdem)
15.30 Aliağa Petkimspor - Beşiktaş GAİN (ENKA)
18.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol - Bursaspor Basketbol (Gazanfer Bilge)