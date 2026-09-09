Haberler

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Ligin ilk haftasında 4 maç oynandı Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid-Inter maçı öncesi 2025-2026 sezonunun çıkış yapan oyuncusu ödülünü aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 4 maç yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının lig aşamasında TSİ 22.00'de başlayan karşılaşmalar sona erdi.

İspanya ekibi Real Madrid, sahasında İtalya'nın Inter takımını Kylian Mbappe ve Federico Valverde'nin golleriyle 2-1 yendi. Carlos Augusto'nun golü, Inter'e puan için yeterli olmadı.

Öte yandan kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda bulunmayan milli futbolcu Arda Güler, maç öncesi 2025-2026 sezonunun çıkış yapan oyuncusu ödülünü eski Portekizli yıldız Luis Figo'nun elinden aldı.

Günün diğer maçında Almanya ekibi Borussia Dortmund, Fenerbahçe'nin "Devler Ligi"nde karşılaşacağı İspanya temsilcisi Villarreal'i konuk etti. Ev sahibi ekip, Renato Veiga'nın kendi kalesine ve Serhou Guirassy'nin (2) attığı gollerle 3-2 kazandı. Villarreal'in gollerini Santiago Mourino ve Guirassy kendi kalesine attı.

İspanya ekibi Real Betis ise Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Fransa temsilcisi Lille'e konuk olduğu mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Konuk takımın golleri, Marc Bartra (2) ve Troy Parrott'tan geldi. Berke Özer'in kalesini koruduğu Lille'in gollerini Ayase Ueda ve Alexandro Ribeiro kaydetti.

İngiltere temsilcisi Manchester City de Portekiz'in Porto takımını deplasmanda Erling Haaland'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.

Ligin ilk haftası, bugün ve 10 Eylül Perşembe günü oynanacak maçlarla sona erecek.

Kaynak: AA
Savaş yeniden kızıştı! Hark Adası çevresinde art arda patlamalar

Savaş yeniden kızıştı! Ülkenin can damarında art arda patlamalar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Ekipler anında tepesine bindi

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Ekipler anında tepesine bindi
'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu tutuklandı! Avukatlarından ilk açıklama

Seyhan Soylu tutuklandı
Rihanna yine çok iddialı! Verdiği pozlarla sınırları zorladı

Yaz bitti, sürprizleri bitmedi! Verdiği pozlarla sınırları zorladı
Banyoyu kirletmemek için bulduğu yöntem şaşkına çevirdi

Çocuk parkında pes dedirten görüntü! Gerekçesi de hayli ilginç
Milyonlarca kişi yapıyor! Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

İç çamaşırından silahı çıkardı! 'Kocanın selamı var' deyip kurşun yağdırdı

İç çamaşırından çıkarıp kabusu yaşattı: Kocanın selamı var
Özgür Çelik, Üsküdar'da AK Parti'ye oy veren ismi açıkladı

Üsküdar'ın AK Parti'ye geçmesine neden olan ismi açıkladılar