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UEFA Konferans Ligi: Auda, Dinamo City'i 1-0 Yendi

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UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Letonya temsilcisi Auda, Arnavutluk'un Dinamo City takımını 68. dakikada Diedhiou'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Rövanş 13 Ağustos'ta Arnavutluk'ta oynanacak.

UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu, yapılan bir maçla başladı.

Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda, Letonya temsilcisi Auda ile Arnavutluk'un Dinamo City takımları karşı karşıya geldi.

Auda, 68. dakikada Barthelemy Diedhiou'nun golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı, 13 Ağustos Perşembe günü Arnavutluk'ta oynanacak.

Kaynak: AA
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