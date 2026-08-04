UEFA Konferans Ligi: Auda, Dinamo City'i 1-0 Yendi
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Letonya temsilcisi Auda, Arnavutluk'un Dinamo City takımını 68. dakikada Diedhiou'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Rövanş 13 Ağustos'ta Arnavutluk'ta oynanacak.
UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu, yapılan bir maçla başladı.
Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda, Letonya temsilcisi Auda ile Arnavutluk'un Dinamo City takımları karşı karşıya geldi.
Auda, 68. dakikada Barthelemy Diedhiou'nun golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın rövanşı, 13 Ağustos Perşembe günü Arnavutluk'ta oynanacak.
Kaynak: AA