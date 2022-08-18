Futbol: UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Stat: TSC ArenaHakemler: Caroline Lanssens (Belçika), Irmgadr Van Meirvenne (Belçika), Diana Vanaga (Letonya)Brann: Mikalsen, Kvamme, Hansen, Engesvik (Dk. 66 Svava), Bergsvand, Asland (Dk 78. Naalsund), Martine, Gaupset, Lie (Dk. 46 Nygard), Lund, Brochmann (Dk. Stat: TSC Arena Hakemler: Caroline Lanssens (Belçika), Irmgadr Van Meirvenne (Belçika), Diana Vanaga (Letonya) Brann: Mikalsen, Kvamme, Hansen, Engesvik (Dk. 66 Svava), Bergsvand, Asland (Dk 78. Naalsund), Martine, Gaupset, Lie (Dk. 46 Nygard), Lund, Brochmann (Dk. 90 Stenevik) ALG Spor: Petroviç, Ece Tekmen, Beyza Kocatürk (Dk. 61 Ogbonna), Kezban Tağ, Kipoyi, Gülbin Hız, Arzu Karabulut (Dk. 46 Mino), Eda Karataş, Kasaj (Dk. 70 Demet Kılınç), Rose (Dk. 80 Zehra Borazancı), Houij Gol: Dk. 5 Brochmann (Brann) Sarı kartlar: Dk. 53 Eda Karataş, Dk. 75 Kezban Tağ, Kipoyi, Dk. 90+4 Houij, 90+7 Ogbonna (ALG Spor), UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden ALG Spor, 1. turda Norveç'in Brann takımına 1-0 yenilerek organizasyona veda etti. 5. dakikada Brann takımı golü buldu. Sol kanattan Martine'nin yaptığı ortaya düzgün kafa vuruşuyla yükselen Brochmann, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını öne geçirdi. 1-0 38. dakikada Bergsvand'ın ara pasında topla buluşan Brochmann, beklemeden vurdu ancak top direkten auta çıktı. 57. dakikada Kezban Tağ'ın defanstan şişirdiği topu kontrol eden Houij'in vuruşunda top az farkla dışarı gitti. Kalan dakikalarında gol sesi çıkmayan karşılaşma, Brann'ın 1-0 galibiyetiyle sona erdi. ALG Spor, bu skorla turnuvaya veda etti. Spor Kaynak: AA / Mehmet Akif Parlak Belçika Letonya Türkiye Van Spor Haberler

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