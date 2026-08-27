Trabzonspor, Ferencvaros'a ilk yarıda 1-0 yenik

Stat: Groupama

Hakemler: Rade Obrenovic, Jure Praprotnik, Grega Kordez (Slovenya)

Ferencvaros : Dibusz, Oliver Nagy, Raemaekers, Gomez, Cadu, Corbu, Adam Nagy, O'Dowda, Yusuf, Zachariassen, Joseph

Trabzonspor : Onana, Mustafa Eskihellaç, Savic, Cenk Özkaçar, Cabral, Melih Kabasakal, Malinovskyi, Muçi, Saviolo, Salah, Onuachu

Gol: Dk. 19 O'Dowda ( Ferencvaros )

Kırmızı kart: Dk. 12 Malinovskyi ( Trabzonspor )

Sarı kartlar: Dk. 13 Savic, Dk. 32 Cabral ( Trabzonspor )

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Trabzonspor, deplasmanda Macaristan'ın Ferencvaros ekibi karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapadı.

12. dakikada Malinovskyi, savunmada Gomez'in ayağına bastı. Karşılaşmanın hakemi Obrenovic, önce sarı kart verdi ancak daha sonra yardımcısının uyarısıyla Ukraynalı oyuncuyu kırmızı kart ile oyun dışına gönderdi.

16. dakikada sağdan ceza alanına giren Yusuf'un pasında, yakın mesafeden Joseph'in vuruşunda top yandan auta gitti.

18. dakikada Corbu'nun ceza alanı dışından şutunda kaleci Onana'nın göğsünden seken top kornere çıktı.

19. dakikada Ferencvaros öne geçti. Adam Nagy'in sağdan ortasında, arka direkte uygun durumda O'Dowda kafa ile topu filelere gönderdi: 1-0

20. dakikada Saviolo'nun ceza alanı dışından şutunda kaleci Dibusz, topu kontrol etti.

26. dakikada ceza yayı yakınından Muçi'nin şutunda, yerden seken topu kaleci Dibusz, direk dibinden yatarak kornere çıkardı.

43. dakikada Zachariassen'in sol çaprazdan şutunda, kaleci Onana topu yatarak kornere çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Ferencvaros'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: AA