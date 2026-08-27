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Beşiktaş, Kauno Zalgiris karşısında ilk yarıda golsüz

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- Kauno Zalgiris: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Stat: Dariaus ir Gireno

Hakemler: Jesus Gil Manzano, Guadalupe Porras Ayuso, Guillermo Santiago Sacristan (İspanya)

Kauno Zalgiris: Mikelionis, Moutachy, Lekiatas, Hernandez, Edokpolor, Karashima, Ourega, Fiolic, Kalik, Ribeiro, Debeljuh

Beşiktaş : Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Ouattara, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Olaitan, Cerny, İlhan Fakılı, Vlahovic

Sarı kart: Dk. 28 Kalik (Kauno Zalgiris)

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Kauno Zalgiris ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.

17. dakikada Murillo'nun kısa düşen geri pasına hareketlenen Debeljuh, soldan ceza sahasına girerek Emirhan Topçu'nun müdahalesine rağmen şutunu çekti, top auta gitti.

32. dakikada Beşiktaş direğe takıldı. Sağ kanattan paslaşılarak kullanılan korner sonrasında Murillo'nun ortasında Litvanya ekibi topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak sol tarafa açıldı. İlhan Fakılı'nın ortasında herkesi aşan top direğe çarparak oyuna döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Kaynak: AA
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