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UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

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UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda Beşiktaş, Hradec Kralove'yi 1-0 yenerek play-off'a yükseldi ve Kauno Zalgiris ile eşleşti. Ferencvaros tur atlayarak Trabzonspor'un rakibi oldu. Diğer yükselen takımlar da belli oldu; bir maç sis nedeniyle ertelendi.

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü eleme turunda 11 rövanş maçı yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının üçüncü eleme turunda Beşiktaş, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Hradec Kralove'yi aynı skorla mağlup etti.

Adını play-off turuna yazdıran siyah-beyazlılar, Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile eşleşti.

Ferencvaros ise 1-0 galip geldiği ilk karşılaşmanın rövanşında Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kalarak tur atladı. Bu sonuçla Ferencvaros, Trabzonspor'un play-off turundaki rakibi oldu.

Ayrıca rakiplerini eleyen Omonoia, Universitatea Craiova, Salzburg, Thun, CSKA Sofya, Benfica, Anderlecht, Jagiellonia ve Egnatia play-off turuna yükseldi.

Öte yandan Klaksvik'in Lech Poznan'ı ağırlayacağı karşılaşma, yoğun sis nedeniyle konuk takımın Faroe Adaları'na vaktinde ulaşamaması nedeniyle ertelendi.

Ligde play-off turu maçları, 20 ve 27 Ağustos'ta oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Beşiktaş - Hradec Kralove (Çekya): 1-0 (1-0)

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 1-0 (1-1)

Universitatea Craiova (Romanya) - KuPS Kuopio (Finlandiya): 2-1 (1-1)

Gornik Zabrze (Polonya) - Ferencvaros (Macaristan): 1-1 (0-1)

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Salzburg (Avusturya): 3-3 (0-1)

Vikingur (İzlanda) - Thun (İsviçre): 3-2 (0-3)

CSKA Sofya (Bulgaristan) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): 1-3 (3-0)

Anderlecht (Belçika) - PAOK (Yunanistan): 3-2 (1-0)

Rangers (İskoçya) - Jagiellonia (Polonya): 1-1 (1-2)

Hearts (İskoçya) - Benfica (Portekiz): 1-1 (1-6)

Egnatia (Arnavutluk) - Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti): 5-1 (1-3)

Kaynak: AA
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