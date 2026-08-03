Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi rakipleri belli oldu

Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda play-off turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekildi.

Üçüncü eleme turunda mücadele edecek Beşiktaş, Hradec Kralove'yi elemesi halinde play-off'larda Şampiyonlar Ligi'ndeki Dinamo Zagreb-Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.

Turnuvaya play-off turundan dahil olacak Trabzonspor ise Ferencvaros-Gornik Zabrze eşleşmesinin kazananı ile mücadele edecek.

Karşılaşmalar, 20 ve 27 Ağustos'ta oynanacak.

Play-off turundaki eşleşmeler şöyle:

Trabzonspor / Ferencvaros (Macaristan) - Gornik Zabrze (Polonya)

KuPS Kuopio (Finlandiya) - Universitatea Craiova (Romanya) / Ararat-Armenia (Ermenistan) - Celje (Slovenya)

Sint-Truidense (Belçika) / Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Kızılyıldız (Sırbistan) / Viktoria Plzen (Çekya)

Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) - Egnatia (Arnavutluk) / Lillestrom (Norveç)

Jagiellonia (Polonya) - Rangers (İskoçya) / Larne (Kuzey İrlanda) - Iberia (Gürcistan)

Mjallby (İsveç) - Slovan Bratislava (Slovakya) / Salzburg (Avusturya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

Levski Sofya (Bulgaristan) - Kairat (Kazakistan) / PAOK (Yunanistan) - Anderlecht (Belçika)

Lech Poznan (Polonya) - Klaksvik (Faroe Adaları) / Thun (İsviçre) - Vikingur (İzlanda)

Hradec Kralove (Çekya) - Beşiktaş / Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Kauno Zalgiris (Litvanya)

Benfica (Portekiz) - Hearts (İskoçya) / Aarhus (Danimarka) - Sabah (Azerbaycan)

OFI Crete (Yunanistan) / Maccabi Tel Aviv (İsrail) - CSKA Sofya (Bulgaristan)

Kaynak: AA