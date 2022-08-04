Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk ayağı 28 maçla tamamlandı. UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk ayağı 28 maçla tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda, Türk takımları, ilk maçlarına deplasmanda çıktı. Medipol Başakşehir, İzlanda ekibi Breidablik'i 3-1 yenerken, Arabam.com Konyaspor ise Lihtenştayn'ın Vaduz takımıyla 1-1 berabere kaldı. Günün sonuçları şöyle: RFS-Hibernians: 1-1 KuPS-Young Boys: 0-2 Spartak Trnava- Rakow: 0-2 Paide-Anderlecht: 0-2 Shakhtyor-CFR Cluj: 0-0 AIK-Şkendiya: 1-1 Viking-Sligo: 5-1 Lillestrom-Royal Antwerp: 1-3 CSKA Sofya-St. Patrick's Athletic: 0-1 APOEL-Kyzylzhar: 1-0 Maccabi Tel Aviv-Aris: 2-0 Molde-Kisvarda: 3-0 Neftçi-Rapid Wien: 2-1 Slavia Prag-Panathinaikos: 2-0 Zorya-Universitatea Craiova: 1-0 Ballkani-Kİ Klaksvik: 3-2 Lugano-Hapoel Beer-Sheva: 0-2 Hamrun-Levski Sofya: 0-1 Cukaricki-Twente: 1-3 Vaduz-Konyaspor: 1-1 Sepsi-Djurgardens: 1-3 Brondby-Basel: 1-0 Vikingur-Lech Poznan: 1-0 Breidablik-Medipol Başakşehir: 1-3 Fehervar-Petrocub: 5-0 Zrinjski-Tobol: 1-0 Hajduk Split-Vitoria: 3-1 Dundee United-AZ Alkmaar: 1-0 Spor AA / Fatih Erel UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir Konyaspor Spor Haberler

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