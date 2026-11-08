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Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

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- Ligde 11. hafta sona erdi Takipçisi Amed Sportif Faaliyetler'i mağlup eden Galatasaray, milli araya lider girdi

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta mücadelesi tamamlandı.

Sezonun 11. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla puanını 22'ye yükselterek milli araya 4. sırada girdi.

Haftaya lider giren Galatasaray, konuk ettiği takipçisi Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 yenerek 28 puana yükseldi ve zirvedeki yerini korudu. Diyarbakır temsilcisi ise 23 puanla 3. sırada yer aldı.

Trabzonspor ise deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-0 ile geçerek puanını 25'e yükseltti ve 2. sıraya yerleşti.

Şampiyonluk yarışındaki diğer ekiplerden Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında deplasmanda Arca Çorum FK'yi 5-0 mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, 19 puanla 6. basamakta kaldı.

Ligde bu hafta 5 deplasman ekibi, 4 ev sahibi maçları kazanırken, beraberlik yaşanmadı.

Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmalarının sonuçları, puan durumu ve 12. haftanın programı şöyle:

Sonuçlar:

Gaziantep FK-Kasımpaşa: 0-2

Eyüpspor-Kocaelispor: 0-2

Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-0

Göztepe-İstanbul Başakşehir: 1-2

Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler: 4-3

Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK: 2-1

Arca Çorum FK-Fenerbahçe: 0-5

Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: 0-2

Beşiktaş-Gençlerbirliği: 3-0

Puan durumu:

OGBMAYAVP
1.GALATASARAY 1191127151228
2.TRABZONSPOR118122681825
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER1172228151323
4.BEŞİKTAŞ 1171323121122
5.KASIMPAŞA 115511711620
6.FENERBAHÇE 1161429101919
7.KOCAELİSPOR11614139419
8.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR115241917217
9.ARCA ÇORUM FK115152121016
10.GÖZTEPE 114342219315
11.ÇAYKUR RİZESPOR114251316-314
12.ERZURUMSPOR FK114251017-714
13.CORENDON ALANYASPOR11335918-912
14.GENÇLERBİRLİĞİ113261221-911
15.TÜMOSAN KONYASPOR11227614-88
16.GAZİANTEP FK11227919-108
17.SAMSUNSPOR 112181126-157
18.EYÜPSPOR111010330-273

12. haftanın programı

21 Kasım Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Çaykur Rizespor (Diyarbakır)

16.00 Galatasaray-Samsunspor (RAMS Park)

19.00 Kocaelispor-Fenerbahçe (Kocaeli)

22 Kasım Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Trabzonspor-Eyüpspor (Papara Park)

23 Kasım Pazartesi:

20.00 Başakşehir-Arca Çorum FK (Başakşehir Fatih Terim)

Kaynak: AA
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