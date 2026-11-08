Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünümGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
- Ligde 11. hafta sona erdi Takipçisi Amed Sportif Faaliyetler'i mağlup eden Galatasaray, milli araya lider girdi
Trendyol Süper Lig'de 11. hafta mücadelesi tamamlandı.
Sezonun 11. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla puanını 22'ye yükselterek milli araya 4. sırada girdi.
Haftaya lider giren Galatasaray, konuk ettiği takipçisi Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 yenerek 28 puana yükseldi ve zirvedeki yerini korudu. Diyarbakır temsilcisi ise 23 puanla 3. sırada yer aldı.
Trabzonspor ise deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-0 ile geçerek puanını 25'e yükseltti ve 2. sıraya yerleşti.
Şampiyonluk yarışındaki diğer ekiplerden Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında deplasmanda Arca Çorum FK'yi 5-0 mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, 19 puanla 6. basamakta kaldı.
Ligde bu hafta 5 deplasman ekibi, 4 ev sahibi maçları kazanırken, beraberlik yaşanmadı.
Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmalarının sonuçları, puan durumu ve 12. haftanın programı şöyle:
Sonuçlar:
Gaziantep FK-Kasımpaşa: 0-2
Eyüpspor-Kocaelispor: 0-2
Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-0
Göztepe-İstanbul Başakşehir: 1-2
Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler: 4-3
Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK: 2-1
Arca Çorum FK-Fenerbahçe: 0-5
Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: 0-2
Beşiktaş-Gençlerbirliği: 3-0
Puan durumu:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|11
|9
|1
|1
|27
|15
|12
|28
|2.TRABZONSPOR
|11
|8
|1
|2
|26
|8
|18
|25
|3.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|11
|7
|2
|2
|28
|15
|13
|23
|4.BEŞİKTAŞ
|11
|7
|1
|3
|23
|12
|11
|22
|5.KASIMPAŞA
|11
|5
|5
|1
|17
|11
|6
|20
|6.FENERBAHÇE
|11
|6
|1
|4
|29
|10
|19
|19
|7.KOCAELİSPOR
|11
|6
|1
|4
|13
|9
|4
|19
|8.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR
|11
|5
|2
|4
|19
|17
|2
|17
|9.ARCA ÇORUM FK
|11
|5
|1
|5
|21
|21
|0
|16
|10.GÖZTEPE
|11
|4
|3
|4
|22
|19
|3
|15
|11.ÇAYKUR RİZESPOR
|11
|4
|2
|5
|13
|16
|-3
|14
|12.ERZURUMSPOR FK
|11
|4
|2
|5
|10
|17
|-7
|14
|13.CORENDON ALANYASPOR
|11
|3
|3
|5
|9
|18
|-9
|12
|14.GENÇLERBİRLİĞİ
|11
|3
|2
|6
|12
|21
|-9
|11
|15.TÜMOSAN KONYASPOR
|11
|2
|2
|7
|6
|14
|-8
|8
|16.GAZİANTEP FK
|11
|2
|2
|7
|9
|19
|-10
|8
|17.SAMSUNSPOR
|11
|2
|1
|8
|11
|26
|-15
|7
|18.EYÜPSPOR
|11
|1
|0
|10
|3
|30
|-27
|3
12. haftanın programı
21 Kasım Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Çaykur Rizespor (Diyarbakır)
16.00 Galatasaray-Samsunspor (RAMS Park)
19.00 Kocaelispor-Fenerbahçe (Kocaeli)
22 Kasım Pazar:
13.30 Erzurumspor FK-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Trabzonspor-Eyüpspor (Papara Park)
23 Kasım Pazartesi:
20.00 Başakşehir-Arca Çorum FK (Başakşehir Fatih Terim)