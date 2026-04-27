Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

Güncelleme:
Ligde 31. hafta mücadelesi tamamlandı - Derbide Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Galatasaray, puanını 74 yaptı ve son 3 haftaya girilirken sarı-lacivertli ekiple arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı

Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın perdesi kapandı.

Ligde 31. hafta, iki maçla tamamlandı. Beşiktaş, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. TÜMOSAN Konyaspor ise ağırladığı Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

Haftanın en önemli mücadelesinde lider Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla 23. galibiyetini alan sarı-kırmızılı takım, puanını 74'e çıkardı. Son 3 haftaya ikinci Fenerbahçe'nin 7, üçüncü Trabzonspor'un 9 puan önünde giren Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluk için büyük bir avantaj yakaladı.

Beşiktaş, 56 puanla 4. sıradaki yerini korurken, haftayı galibiyetle kapatan RAMS Başakşehir 51 puanla beşinci, aynı puana sahip Göztepe ise 6. basamakta yer aldı.

Ligde kalma mücadelesinde ise haftayı galibiyetle tamamlayan takımlardan Natura Dünyası Gençlerbirliği ile ikas Eyüpspor puanını 28'e, Zecorner Kayserispor ise 26'ya yükseltti.

Sahadan mağlubiyetle ayrılan Corendon Alanyaspor 33, Kasımpaşa 31 ve Hesap.com Antalyaspor 28 puanda kaldı. Beşiktaş ile berabere kalan son sıradaki Fatih Karagümrük ise puanını 21'e çıkardı.

Trendyol Süper Lig'de bu hafta oynanan karşılaşmaların 7'sini ev sahibi takımlar kazandı. Bu maçların 6'sında mağlup olan takımlar gol sevinci yaşayamadı. Bir mücadeleden konuk ekip galibiyetle ayrılırken, bir müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Ligin 31. haftasında toplam 23 gol kaydedildi.

Sonuçlar

Süper Lig'in 31. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: 4-0

ikas Eyüpspor-Gaziantep FK: 3-0

Zecorner Kayserispor-Çaykur Rizespor: 2-0

Göztepe-Hesap.com Antalyaspor: 2-0

Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kocaelispor: 1-0

Galatasaray-Fenerbahçe: 3-0

Corendon Alanyaspor-Samsunspor: 2-3

Beşiktaş-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 0-0

TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: 2-1

Puan durumu

Ligde 31. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.GALATASARAY31235372234974
2.FENERBAHÇE311910268333567
3.TRABZONSPOR31198458342465
4.BEŞİKTAŞ31168754361856
5.RAMS BAŞAKŞEHİR31149852312151
6.GÖZTEPE311312639271251
7.SAMSUNSPOR31111283941-245
8.TÜMOSAN KONYASPOR311010114042-240
9.ÇAYKUR RİZESPOR31910124144-337
10.GAZİANTEP FK31910124152-1137
11.KOCAELİSPOR3199132535-1036
12.CORENDON ALANYASPOR31615103738-133
13.KASIMPAŞA31710142945-1631
14.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ3177173044-1428
15.İKAS EYÜPSPOR3177172544-1928
16.HESAP.COM ANTALYASPOR3177173051-2128
17.ZECORNER KAYSERİSPOR31511152357-3426
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK3156202753-2621

32. hafta

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yapılacak müsabakaların programı şöyle:

1 Mayıs Cuma:

17.00 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor (Çaykur Didi)

20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş (Gaziantep)

2 Mayıs Cumartesi:

20.00 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir (Chobani)

20.00 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)

20.00 Samsunspor-Galatasaray (Samsun Yeni 19 Mayıs)

3 Mayıs Pazar:

20.00 Zecorner Kayserispor-ikas Eyüpspor (RHG EnerTürk Enerji)

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Kasımpaşa-Kocaelispor (Recep Tayyip Erdoğan)

Kaynak: AA / Emre Doğan
