Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

Şampiyonluk yolundaki rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftayı 3 puanla kapatan Galatasaray, kalan 4 haftaya avantajlı girdi

Trendyol Süper Lig'de 30. haftanın perdesi, tek maçla kapandı.

Ligde 30. haftanın kapanış mücadelesinde Gaziantep FK, Zecorner Kayserispor'u 3-0 yendi.

Şampiyonluk potasındaki ekiplerden Galatasaray, Natura Dünyası Gençlerbirliği deplasmanından kayıpsız dönerek iddiasını güçlendirdi.

Fenerbahçe konuk ettiği Çaykur Rizespor karşısında son dakikada yediği golle 2-2 berabere kalarak puan kaybederken, Trabzonspor da evinde ağırladığı RAMS Başakşehir'e uzatma dakikalarında puan kaptırarak şampiyonluk yarışında yara aldı.

Sonuçlar

Hesap.com Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: 0-2

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 2-2

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-ikas Eyüpspor: 1-2

Kocaelispor-Göztepe: 1-1

Natura Dünyası Gençlerbirliği-Galatasaray: 1-2

Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: 1-0

Samsunspor-Beşiktaş: 2-1

Trabzonspor-RAMS Başakşehir: 1-1

Gaziantep FK-Zecorner Kayserispor: 3-0

Puan durumu

Süper Lig'in 30. haftasının ardından puan durumu şöyle oluştu:

TakımlarOGBMAYAVPuan
1.GALATASARAY30225369234671
2.FENERBAHÇE301910168303867
3.TRABZONSPOR30198357322565
4.BEŞİKTAŞ30167754361855
5.RAMS BAŞAKŞEHİR30139848311748
6.GÖZTEPE301212637271048
7.SAMSUNSPOR30101283639-342
8.ÇAYKUR RİZESPOR30910114142-137
9.TÜMOSAN KONYASPOR30910113841-337
10.GAZİANTEP FK30910114149-837
11.KOCAELİSPOR3099122534-936
12.CORENDON ALANYASPOR3061593535033
13.KASIMPAŞA30710132941-1231
14.HESAP.COM ANTALYASPOR3077163049-1928
15.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ3067172944-1525
16.İKAS EYÜPSPOR3067172244-2225
17.ZECORNER KAYSERİSPOR30411152157-3623
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK3055202753-2620

Gelecek haftanın programı

Süper Lig'de 31. haftanın maç programı şöyle:

24 Nisan Cuma:

20.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

25 Nisan Cumartesi:

14.30 ikas Eyüpspor-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Zecorner Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG EnerTürk Enerji)

20.00 Göztepe-Hesap.com Antalyaspor (Isonem Park Gürsel Aksel)

26 Nisan Pazar:

14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kocaelispor (Eryaman)

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)

27 Nisan Pazartesi:

17.00 Corendon Alanyaspor-Samsunspor (Alanya Oba)

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Beşiktaş-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Tüpraş)

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
Gözyaşları içinde veda etti! Şampiyon VakıfBank'ta ayrılık

Dün akşam şampiyon olmuştu! Gözyaşları içinde veda etti
Genç doktorun aracı yanarken trafik umarsızca aktı

Genç doktorun aracı yanarken trafik umarsızca aktı
Haaland'ın canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor

Canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor
Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel hakkında 10 vahim iddia

Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali hakkında vahim iddialar
Gözyaşları içinde veda etti! Şampiyon VakıfBank'ta ayrılık

Dün akşam şampiyon olmuştu! Gözyaşları içinde veda etti
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak

Memura güzel haber: Düzenleme kabul edildi, 247 bin TL ödeme yapılacak
Magazin gündemini sarsacak bomba yasak aşk iddiası: Eşi mesajları yakaladı

Yılın yasak aşk bombası