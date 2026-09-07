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Futbol: Trendyol Süper Lig

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- Çaykur Rizespor: 0 - Corendon Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Süleyman Özay, Murat Şener

Çaykur Rizespor : Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Sagnan, Ariss, Taylan Antalyalı, Ahmed Kutucu, Laçi, Olawoyin, Emrecan Bulut, Sowe

Corendon Alanyaspor : Victor, Lima, Aliti, Fatih Aksoy, Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali Gezek, Ruan, Fernandes, Hagi (Dk. 40 Yusuf Özdemir), Arda Usluoğlu

Sarı kart: Dk. 31 Mocsi (Çaykur Rizespor )

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

17. dakikada ev sahibi ekibin kazandığı kornerde topun başına geçen Laçi'nin gönderdiği şut, ceza sahasında savunma tarafından kontrol edildi.

21. dakikada Olawoyin'in pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Ahmed Kutucu'nun şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

25. dakikada Olawoyin'in ceza yayının önünden şutunda, kaleci Victor topu önleyerek gole izin vermedi.

45. dakikada konuk ekibin sağ taraftan kullandığı kornerde Hadergjonaj şutunu çekti. Savunma topu engelledi.

İlk yarı, golsüz sona erdi.

Kaynak: AA
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