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Trabzonspor'dan Gençlerbirliği'ne 5-0'lık Şov

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Trendyol Süper Lig 4. haftada Trabzonspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup etti. Onuachu'nun iki golüyle öne geçen bordo-mavililer, Salah, Muçi ve Dju'nun golleriyle farkı artırdı. Karadeniz ekibi, ilk yarıda penaltıdan da yararlandı.

Stat: Papara Park

Hakemler: Çağdaş Altay, Kerem Ersoy, Hüseyin Aylak

Trabzonspor : Onana, Pina, Nwaiwu (Dk. 83 Samet Akaydin), Savic, Mustafa Eskihellaç, Fabinho, Ozan Tufan (Dk. 83 Cabral), Salah, Muçi (Dk. 63 Melih Kabasakal), Aral Şimşir (Dk. 63 Metehan Mimaroğlu), Onuachu (Dk. 43 Dju)

Gençlerbirliği : İrfan Can Eğribayat, Pereira, Goutas, Thalisson, Fıratcan Üzüm (Dk. 46 Abdurrahim Dursun), Diabate (Dk. 75 Salih Uçan), Oğulcan Ülgün (Dk. 65 Luis), Tongya, Traore, Gouveia (Dk. 82 Orakpo), Koita (Dk. 46 Mendes)

Goller: Dk. 5 ve 22 Onuachu, Dk. 14 Muhammed Salah (Penaltıdan), Dk. 59 Muçi, Dk. 78 Dju ( Trabzonspor )

Sarı kartlar: Dk. 3 Diabate ( Gençlerbirliği ), Dk. 19 Fabinho, Dk. 35 Muçi, Dk. 73 Nwaiwu ( Trabzonspor )

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 5-0 yendi.

54. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Onana'nın çeldiği top Tongya'nın önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda Savic, çizgi üzerinden kafayla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

59. dakikada Trabzonspor, dördüncü golünü buldu. Salah'ın sol taraftan pasında ceza alanı içinde Muçi, yerden dokunarak topu filelere gönderdi: 4-0.

62. dakikada Gouveia'nın ceza alanı sol çaprazından şutunda kaleci Onana'yı geçen top direkten döndü.

69. dakikada Pina'nın pasında yakın mesafeden Dju'nun şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat tehlikeyi önledi.

78. dakikada Trabzonspor, skoru 5-0'a getirdi. Sağdan Ozan Tufan'ın ortasında savunmada Luis'in hatalı pasında Dju, yerden bir vuruşla topu filelere yolladı.

89. dakikada Salah'ın ceza alanı sağ çaprazından şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat yatarak topu çeldi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
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