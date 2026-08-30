Eyüpspor-Alanyaspor: İlk Yarı 1-1
- Eyüpspor: 1 - Corendon Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Cihan Aydın, Kerem Ersoy, Osman Gökhan Bilir
Eyüpspor : Moldovan, Talha Ülvan, El Yamiq, Jules, Giordano, Massanga, Ruax Yao, Boutobba, da Costa, Michalak, Abdullahi
Corendon Alanyaspor : Victor, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali Gezek, Duarte, Hwang, İbrahim Kaya, Arda Usluoğlu
Goller: Dk. 1 Arda Usluoğlu (Corendon Alanyaspor ), Dk. 39 Abdullahi ( Eyüpspor )
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki Eyüpspor-Corendon Alanyaspor maçının ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Konuk takım 25. saniyede öne geçti. Soldan ceza sahasına giren İbrahim Kaya'nın şutunda, meşin yuvarlak savunma oyuncusu Jules'ten döndü. Altıpas gerisine düşen topu tamamlayan Arda Usluoğlu, fileleri havalandırdı: 0-1
4. dakikada Ruax Yao'nun ara pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Michalak'ın vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direk dibinden auta gitti.
34. dakikada Ruax Yao'nun soldan ortasında arka direkteki Boutobba uygun durumda vuruşunu yaptı. Kaleci Victor sağına uzanarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini son anda önledi.
39. dakikada Eyüpspor beraberliği yakaladı. Abdullahi'nin yaklaşık 35 metreden sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Victor'un solundan ağlarla buluştu: 1-1
Takımlar devre arasına 1-1 eşitlikle gitti.